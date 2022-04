Forskere: Rwanda-plan redder ingen fra menneskesmugling

Torsdag får Folketingets partier en orientering om regeringens store slagplan med at etablere et modtagecenter til asylbehandling i Rwanda.

Et af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) centrale argumenter i den forbindelse er, at planen kan være med til at modvirke menneskesmugling over Middelhavet.

Men den tese holder ifølge forskere på området ikke.

Hans Lucht, der forsker i udokumenteret migration fra Afrika til Europa på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), siger, at det er et 'yderst tvivlsomt rationale'.

- Der er efter min vurdering ikke noget, der tyder på, at det vil medføre et fald i antallet af irregulære migranter på Middelhavet.

Tværtimod kan det have den modsatte effekt og give endnu mere arbejde for menneskesmuglerne, hvis man 'sætter en ny karrusel af migration i gang' ved at sende folk til Rwanda, mener han.

Nikolas Feith Tan, jurist og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, er enig:

- Med den nuværende model kan jeg ikke rigtig se, hvordan det vil påvirke menneskesmuglingen i Middelhavet.

Danmark er et lille land, og hvis asylansøgerne ved, at de vil blive sendt til Rwanda ved ankomst til Danmark, vil de blot vælge et andet land at søge asyl i, mener Tan.

For at opnå en reel effekt skulle mange flere af Europas lande være med på modellen.

- Og min forståelse er, at det er juridisk umuligt for andre EU-lande uden om det nuværende system.

- Danmark har et retsforbehold, der gælder i forhold til det meste i det fælleseuropæiske asylsystem.

- Det system siger, at når man har søgt asyl i eksempelvis Frankrig eller Tyskland, har man ret til at blive i landet, siger Nikolas Feith Tan.

I en skriftlig kommentar udtaler Mattias Tesfaye, at samarbejdet med Rwanda handler om 'at vise en ny vej' for asylpolitikken.

- Danmark og Rwanda er to små lande. Vi kan selvfølgelig ikke helt alene forhindre de frygtelige tab af menneskeliv på Middelhavet. Men sammen kan vi vise vores afrikanske og europæiske kolleger, at der findes et alternativ til menneskesmugling. En ny vej frem.

Han siger desuden, at regeringen håber at kunne inspirere andre EU-lande.