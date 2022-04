Forsøgte at købe nøgenbilleder af mindreårig: Nu går politiet ind i sagen

Sagen om lokalpolitikeren Jesper Nielsen tiltrækker sig nu opmærksomhed fra Fyns Politi.

Det skriver TV2Fyn.

Sagen så for første gang dagens lys, da Ekstra Bladet afslørede, at den mangeårige byrådspolitiker for Socialdemokratiet havde forsøgt at købe nøgenbilleder af en blot 17-årig pige, og at det højst sandsynligt var den reelle årsag til, at Jesper Nielsen var blevet fyret fra sit job i Nyborg Ungdomsskole få dage forinden.

Har selv oprettet sagen

Ifølge TV2Fyn har ifølge Fyns Politi selv oprettet sagen mod Jesper Nielsen. Man har også modtaget en anmeldelse.

Da pigen var under 18, kan der nemlig være tale om børneporno.

- Børn og unge under 18 år kan ikke give samtykke til at dele, og det er ulovligt at købe billederne, ligesom det er ulovligt at besidde pornografiske foto af børn under 18 år, siger advokaten Niclas Turan Kandemi til den lokale TV-station.

Han udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag med Jesper Nielsen.

Det var 17-årige Chelsea Nielsen på billedet, som Jesper Nielsen forsøgte at købe nøgenbilleder af. Foto Privatfoto

Flere konsekvenser

Sagen har allerede fået konsekvenser for 36-årige Jesper Nielsen. Efter et ekstraordinært gruppemøde valgte Jesper Nielsen selv at trække sig fra sine poster i byrådet.

Han er ligeledes blevet fyret fra sin rolle som teaterinstruktør på Nordfynsspillene.