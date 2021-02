Forsvar gik galt: Trump stiktosset

Hvad så nu?

Under rigsretssagen skal der tages stilling til, om Donald Trump var med til at opildne til de optøjer, der fandt sted i Kongressen den 6. januar, hvor demonstranter trængte ulovligt ind, og fem personer omkom.

Næste skridt i rigsretssagen er, at anklagerne og forsvarerne hver vil få 16 timer til at præsentere deres argumenter. Anklagerne bliver de første til at præsentere deres sag, og de begynder onsdag.

For at Donald Trump kan blive dømt, skal to tredjedele af Senatet, hvilket svarer til stemme for en dom. Der sidder 48 demokrater i Senatet, 50 republikanere og to uafhængige, og det betyder, at der formentlig skal overbevises 17 republikanere de næste uger. De uafhængige stemmer som oftest det samme som demokraterne. Rigsretssagen forventes afsluttet i løbet af de kommende uger.

Holdet af anklagere består af ni demokrater fra kongressen.