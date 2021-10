Forsvarsadvokat om Slette-Mette: - Sådan gør 'banditterne' i min branche

Det giver god mening, at Mette Frederiksen og hendes topembedsfolk har slettet sms'er, hvis de ikke ønskede, at indholdet skulle frem i offentligheden, vurderer ekspert

Slettede sms'er er normalt en del af retssager, når der er tale om narkokriminalitet, røverier eller lignende straffesager.

Det er nemlig ofte folk, der har noget at skjule, som sletter belastende sms-beskeder, forklarer en forsvarsadvokat.

Nu kan statsminister Mette Frederiksen (S) og topembedsfolk i hendes regering skrive sig på samme liste.

Selvom det ifølge straffeloven ikke er ulovligt at slette sine spor, hvis man forsøger 'at unddrage sig selv eller nogen af sine nærmeste fra forfølgning eller straf', så er det ulovligt at bortskaffe 'genstande af betydning for en offentlig undersøgelse'.

Ikke troværdigt

Og der er ingen tvivl om, at det ikke just er troværdigt, når landets statsminister sletter sms'er, vurderer forsvarsadvokat Mette Grith Stage over for Ekstra Bladet

Hun pointerer dog, at det virker endnu mere påfaldende, hvis man manuelt er inde og slette udvalgte sms'er, end hvis telefonen er sat op til at generelt at slette alt efter en vis periode, som Statsministeriet har forklaret er tilfældet.

- Sådan gør 'banditterne' i min branche. Det, der her springer i øjnene for de fleste, tror jeg, er, at det lige pludselig ikke er 'Brian og Hassan', som sletter spor i forbindelse med noget muligt kriminelt, men højtstående embedsmænd og politikere, som nu tilsyneladende også sletter deres 'spor'. Det er ikke sikkert, at der er noget at skjule – men det sender et lidt kedeligt signal.

- Som almindelig borger bliver jeg forarget over det, fordi jeg tænker, at hvis politikerne gør det her, så er det fordi, de ikke har rent mel i posen. Og så synes jeg, at det er dybt forkasteligt. Men som forsvarsadvokat er det for mig helt normalt, at man sletter beskeder, som man ikke ønsker, at andre - altså politiet - skal se, siger Mette Grith Stage.

Hun understreger, at det er helt normalt, at folk sletter ting, som de ikke ønsker, at andre skal se.

- Det giver god mening. Hvis klienterne har lavet noget, som ikke tåler dagens lys, så sletter de sporerne. Sådan er det i min branche og det er der intet forkert i at gøre.

Vilde sms'er har set dagens lys under Minkommissionen ...

Må gerne slette

Forsvarsadvokaten peger på, at det ifølge straffelovens paragraf 125, stk. 2 ikke er ulovligt at slette eksempelvis sms'er.

- Hvis du har en masse sms'er, der beviser, at du har lavet et røveri, fordi du skriver med dine kammerater om, hvordan I skulle planlægge det, så må du gerne slette de sms'er. Man bliver ikke straffet for sletningen kun for røveriet, siger Mette Grith Stage.

Statsministeriet har i en mail til Ekstra Bladet afvist, at man skulle have 'foretaget en målrettet sletning af sms-beskeder omfattet af Minkommissionens undersøgelse.'