Forsvarsminister: Ikke i orden hvis der bedrives ulovlig spionage mod Danmark

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) gør i et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg tirsdag morgen det klart, at hun ikke vil kommentere sagen om mulig amerikansk spionage mod Danmark.

Hun er indkaldt til samrådet af Enhedslisten, og hvis partiets forsvarsordfører, Eva Flyvholm (EL), forventede at blive klogere, blev hun hurtigt skuffet.

- Jeg og regeringen går ikke ind i spekulationer. Jeg vil også nævne, at konkrete forhold på efterretningsområdet hører til i det relevante folketingsudvalg. Og det er ikke dette udvalg. Det er de spilleregler, vi har aftalt, siger Bramsen.

Hemmeligt samarbejde

Samrådet er indkaldt, efter at DR kunne beskrive, hvordan et hemmeligt samarbejde mellem USA og Danmarks dataovervågning er blevet brugt mod Danmark i forbindelse med Danmarks køb af kampfly. Her endte Danmark med at bestille amerikanske fly.

Medie: NSA spionerede mod danske ministerier og virksomheder

Ifølge DR's oplysninger har den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, søgt i oplysninger hos blandt andet Finansministeriet og Udenrigsministeriet samt forsvarsvirksomheden Terma. Det skete gennem et omstridt samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om taping af danske datakabler.



Flyvholm mener ikke, at ministeren helt kan undlade at forholde sig til emnet.



- Tak for besvarelsen, men helt ærlig, det er jo ikke meget svar. Jeg er helt indforstået med, at der er ting, man ikke kan kommentere, men at komme med en fuldstændig principiel tilkendegivelse af, om det er i orden, hvis amerikanerne har bedrevet industrispionage for egen økonomisk vinding mod Danmark og danske virksomheder, mod Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, er det i orden, hvis de har gjort det?

- Det synes jeg, ville være rigtig rart at få en helt principiel afklaring på. Det burde ligge lige til højrebenet at sige: Nej, det er faktisk ikke okay, hvis andre lande bedriver ulovlig industrispionage mod os, og at det skal Forsvarets Efterretningstjeneste selvfølgelig heller ikke bistå med.

- Det tænker jeg, at man godt kan svare på, uden at det inkriminerede nogen. Det burde være oplagt, at man kan sige nej til det. Det vil jeg faktisk bare høre forsvarsministeren sige, for ellers er jeg lidt bekymret for, hvordan biksen kører i det hele taget, siger Flyvholm.

PET undersøger medarbejder efter hemmeligt tip

Efterfølgende svarer Bramsen:

- Jeg er enig med Eva Flyvholm i, at det er meget begrænset, hvad jeg kan sige. Det er lidt besynderligt at skulle undskylde det, men det er fordi, at det er forhold af fortrolig karakter, som omhandler sagen.

- Lægger vi sagen helt væk, så kan jeg sige, at det ikke er i orden, hvis der er nogen, som bedriver ulovlig spionage mod Danmark. Det er et generelt svar. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er et helt generelt helikoptersvar.

Skulle være rapporteret i 2015

Den mulige spionage skulle være blevet rapporteret til FE allerede i 2015 af en whistleblower. Ingen ved dog, om der blev fulgt op på informationen. Tidligere i år kom Tilsynet med Efterretningstjenester med en hård kritik af FE baseret på en eller flere whistleblowere.

En kommission er i gang med at lave en rapport, der bliver fremlagt for en særlig gruppe i Folketinget grundet den hemmelige karakter af sagen.

Tilsynet med Efterretningstjenester beskrev ikke direkte samarbejdet med USA i sin rapport. Eksforsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har i flere interviews tidligere bekræftet det tophemmelige samarbejde med USA.

Det gjorde Claus Hjort Frederiksen, fordi han mente, at det var tilsynets offentliggørelse - og ministerens håndtering - af kritikken og ikke de påpegede ulovligheder, der er problemet.