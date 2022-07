Forsvarsministeren kaldes i samråd

I TV 2-programmet Operation X er 11 kvinder stået frem med oplevelser om krænkelser i Forsvaret.

Det har nu medført, at Venstre med støtte fra Radikale Venstre og Enhedslisten kalder forsvarsminister Morten Bødskov (S) i samråd.

Det skriver TV 2.

Operation X har talt med mere end 100 kvinder, der har været udsat for sexistisk og krænkende adfærd under deres tid i Forsvaret, og som kritiserer Forsvarets håndtering af sagerne.

Ifølge arbejdsmiljøordfører hos Venstre Anne Honorë Østergaard vil Venstre i samrådet høre Bødskovs holdning til udsendelsen, ligesom de vil høre, hvad der skal til for at komme problemerne til livs.

Forsvarsministeren har til TV 2 udtalt, at han sætter pris på, at kvinderne er stået frem i programmet for at fortælle om problemerne i Forsvaret.

'Der skal tages fat, så kulturen bliver ændret,' lyder det blandt andet.