Forsvarsministeriet får drøje hug

Statsrevisorerne har meget få positive ord til overs for den måde, hvorpå Forsvarsministeriet holdt styr på en milliardstor kontrakt med servicegiganten ISS om blandt andet rengøring og kantinedrift på landets kaserner.

Kontrakten er efterfølgende opsagt, da der blev klaget voldsomt over ISS fra Forsvarets ansatte.

- Utilstrækkelig forberedelse, opfølgning og kontrol med økonomi og leverancer har betydet, at Forsvarsministeriet ikke har fået indfriet nogle af de forventede mål om at opretholde et højt serviceniveau og samtidig opnå besparelser.

- Statsrevisorerne finder hele forløbet fejlslagent og utilfredsstillende, skriver Statsrevisorerne i en udtalelse.

Statsrevisorerne er Folketingets vagthund. De undersøger, hvordan staten forvalter sine opgaver.

Hele sagen startede i 2019. Her væltede det ind med tusindvis af klager over ISS' rengøring, kantinedrift og andet på blandt andet landets kaserner.

Opgaven havde firmaet overtaget i 2018.

Prisen lød på hele tre milliarder kroner. Så var planen dog også, at opgaverne blev løst bedre og samlet billigere, fordi ISS ville kunne udnytte stordriftsfordele.

Men intet af det blev altså opnået, skriver Statsrevisorerne. Og i 2021 endte det hele med, at kontrakten blev opsagt, og opgaverne hjemtaget til Forsvaret selv.

Undersøgelsen af forløbet får Statsrevisorerne til at konkludere, at Forsvarsministeriet ikke havde sikret noget ordentligt grundlag at kontrollere kontrakten på.

- Statsrevisorerne konstaterer, at ingen af formålene med facility management-kontrakten er indfriet.

- Forsvarsministeriet har hverken kunnet sikre et højt serviceniveau, reducere udgifterne til facility management eller opnå de besparelser, som var forventet, da ministeriet besluttede at samle facility management i én kontrakt, skriver de.