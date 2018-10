Fortrolige dokumenter: Her er Brittas flugtrute

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Britta Nielsen, der er efterlyst i sagen om svindel for 111 millioner kroner mod Socialstyrelsen, rejste ind i Sydafrika 23. september med et fly fra den schweiziske by Zürich.

Det viser fortrolige indrejsedokumenter fra de sydafrikanske myndigheder, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ifølge dokumenterne er Britta Nielsens pas blevet registeret i kontrollen i Johannesburgs internationale lufthavn klokken 9.48, søndag 23. september i år.

Det var to dage før, Socialstyrelsen anmeldte den 64-årige kvinde til Fyns Politi.

Den nu Interpol-efterlyste Britta Nielsen stoppede pludselig med at komme på sit arbejde i Socialstyrelsen omkring 3.-4. september. Det var, samtidig med at der opstod mistanke om alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med hendes udbetalinger af satspuljemidler. Dermed havde hun god tid til at planlægge sig flugt. (Artiklen fortsætter under grafikken)

Rød alarm

Det er uvist, hvor Britta Nielsen i dag befinder sig. Men ifølge lektor i international ret på Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen kan hun ikke krydse grænseovergange uden at blive anholdt, når hun er eftersøgt gennem Interpol med en såkaldt rød alarm.

– Når hun får skannet sit pas i en paskontrol, bliver hun automatisk tjekket i alle registre, herunder Interpol. En rød alarm vil betyde, at personalet vil blive adviseret, og så vil hun blive anholdt på stedet. Det gælder også, hvis politiet i et andet land skulle møde hende i anden sammenhæng.

– Sker anholdelsen eksempelvis i Sydafrika, som har tiltrådt Europarådets konvention om udlevering, så har de danske myndigheder 60 dage til at levere de oplysninger, der skal bruges, for at de sydafrikanske myndigheder kan tage stilling til, om der skal udleveres. Sker det i et land uden udleveringsaftale, vil det være udenrigsministeriet flankeret af Justitsministeriet, der skal prøve finde én diplomatisk løsning for at få hende udleveret - og det kan blive en udfordring, som vi eksempelvis har set med Amdi Petersen i Mexico, siger han.