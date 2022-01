Fortsætter oprustning: Kampvogne på vej mod grænsen

Kampvogne så langt øjet rækker.

Det kunne man søndag se rulle gennem den russiske by Voronezh, der ligger nær den ukrainske grænse, ombord på et godstog.

Oprustningen i den konfliktfyldte region fortsætter altså trods en uge med intense diplomatiske samtaler, viser flere videoer fra området på sociale medier.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Afviser rygter

Samtidig forlyder det, at russiske tropper allerede er til stede i den ukrainske Donbas-region.

Det afviser Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske regering, dog.

Men han erkender, at de godt 100.000 russiske styrker langs grænsen er nødvendige. Vesten og Rusland er nemlig på 'helt forskellige spor'.

- Der er nogle forståelser mellem os. Men generelt, i princippet, kan vi nu sige, at vi forbliver på forskellige spor. Helt forskellige spor.

- Og det er ikke godt. Det er foruroligende, sagde han i et interview med tv-kanalen CNN søndag.

Satellitbilleder fra slutningen af december viser desuden ifølge Reuters, hvordan Rusland er massivt til stede militært nær den ukrainske grænse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ville være vanvid

Vestlige stormagter har igen og igen advaret Rusland mod at angribe Ukraine. Det vil medføre 'enorme' konsekvenser, som umiddelbart vil være i form af sanktioner og ikke militære interventioner.

Rusland har omvendt flere gange afvist at have intentioner om at angribe Ukraine trods den militære oprustning. Det gjorde Peskov igen søndag.

- Ingen truer nogen med militær handling. Det vil være vanvid at gøre det. Men vi vil være klar til at svare igen, lød det fra Putins talsmand.

USA's efterretninger peger i en anden retning end Peskovs udtalelser.

Fredag meddelte Det Hvide Hus, at en gruppe russiske soldater ifølge USA's oplysninger angiveligt er ved at forberede sig på at udføre en særlig type operation i det østlige Ukraine.

False flag-operation

Ifølge USA forbereder Rusland en 'false flag'-operation. Det er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag.

Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

Rusland overvejer ifølge de amerikanske oplysninger at indlede en 'false flag'-mission 'flere uger' før en militær invasion i Ukraine.

John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, har kaldt USA's efterretninger for 'meget troværdige'.