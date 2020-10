Foruroligende melding fra Stanford-professor

Ifølge professor Michele Dauber er Donald Trump ikke i stand til at varetage sit embede. Hun mener, at medicinen dexamethason simpelthen er for stærk

Udadtil fremstår Donald Trump frisk og frejdig.

Præsidenten arbejder, kører rundt i sin bil og taler til befolkningen, selv om han modtager behandling og medicin, der skal forhindre coronavirus-forløbet i at blive alvorligt.

Men nu blander Stanford-professor Michele Dauber sig og sætter fokus på den medicin-cocktail, som Donald Trump er blevet behandlet med.

Hun mener, at det er noget stærkt noget, som præsidenten tager i øjeblikket.

'Jeg kunne ikke være præsident for min egen kat, da jeg tog dexamethason. Han burde ikke varetage embedet som amerikansk præsident på det stof. Vi er heldige, hvis han ikke starter en krig. Han er uarbejdsdygtig,' skriver hun blandt andet på Twitter.

Fornuftigt

Den amerikanske præsident har fået midlet dexamethason, der ifølge professor i almen medicin Lars Bjerrum ved Københavns Universitet er et middel, som dæmper betændelsesprocesser.

- Hvis man har en infektion i lungerne, giver man patienten binyrebarkhormon for at dæmpe betændelsen i slimhinden, så luften lettere kan komme igennem, siger han til Ekstra Bladet.

- Så det er ikke mod infektionen, men mod betændelsestilstanden, som ofte ledsager en infektion, hvor slimhinden hæver op. Hvis den gør det, kan det blive svært at trække vejret. Derfor giver man steroider for at afhjælpe det. Det kan være fornuftigt nok at gøre, konkluderer Lars Bjerrum over for Ekstra Bladet.

