Forvirret Britt Bager i pinligt kiks: Bytter rundt på toppolitikere

En noget forvirret politisk ordfører har svært ved at kende forskel på sine Christiansborg-kollegaer fra talerstolen i folketingssalen

Enten skal Venstres politiske ordfører Britt Bager have sig et par briller, eller også skal hun øve sig på at kende forskel på sine kollegaer i Folketinget.

Under Folketingets åbningsdebat i dag har hun nemlig haft lidt svært ved at finde ud af, hvem hun henvendte sig til. Ikke bare en gang, men hele to gange, byttede den politiske ordfører rundt på navnene på spørgerne.

Først var det Morten Bødskov (S) og Benny Engelbrecht (S) Venstre-kvinden byttede rundt på, efter at Morten Bødskov havde stillet et spørgsmål til hendes tale til åbningsdebatten.

- I øvrigt hedder jeg Morten Bødskov og ikke Benny Engelbrecht, men det er helt okay, sagde Morten Bødskov fra sin plads i salen efter det uheldige kiks.

- Jeg beklager, at jeg kom til at forveksle jer. Men I ligner altså hinanden lidt. I har også næsten samme jakkesæt på i dag, sagde en grinende Britt Bager fra talerstolen.

Det fik de to topfolk fra Socialdemokratiet, der da også er klædt i nogenlunde samme jakkesæt, meget sjov ud af på Twitter.

Men det var ikke sidste gang, at Britt Bager havde lidt svært ved at finde ud af, hvem det lige var, hun svarede.

For da hun skulle svare Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et spørgsmål om omprioriteringsbidrag på erhvervsskoler, kom hun til at henvende sig til en anden Pernille.

Nemlig Enhedslistens formand Pernille Skipper.

- Jeg kan godt forstå, at Fru Pernille Skipper finder det problematisk, sagde Britt Bager.

Det affødte en grinende og hovedrystende Rosenkrantz-Theil i salen.

S-profilen fik dog ikke mulighed for at rette Britt Bager, da der blev annonceret frokostpause efter svaret. Nok en ganske tiltrængt en af slagsen for Venstres politiske ordfører.

