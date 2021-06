Fra juli kan op til 250 samles til indendørs arrangementer

Det såkaldte lille forsamlingsforbud bliver for indendørs forsamlinger mere end fordoblet fra 1. juli, inden det som tidligere meldt ud forsvinder helt i august.

Det er regeringen og hovedparten af Folketingets partier blevet enige om i forbindelse med en aftale om yderligere udfasning af coronarestriktioner, som faldt på plads natten til torsdag.

Fra 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer. Det fremgår af en pressemeddelelse om aftalen fra Justitsministeriet.

Forbuddet mod at samles flere gælder ikke i private boliger og tilknyttede haver.

For Dansk Folkeparti var det et af hovedkravene, da partiet gik ind til forhandlingerne onsdag eftermiddag, at flere personer skulle have mulighed for at forsamles indendørs.

Det siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, på et pressemøde natten til torsdag.

- Det bliver hævet til 100 fra på fredag, til 250 fra 1. juli, og så bliver det helt udfaset fra 1. august, siger han.

Forrige gang, der blev ændret ved forsamlingsforbuddet indendørs, var 21. maj, da antallet blev sat op til 50 fra 25 personer.

I den forbindelse blev partierne også enige om at hæve forsamlingsforbuddet fra 50 til 100 den 11. juni og helt at afskaffe restriktionen 1. august.

Den tidsplan er der altså ikke ændret på. Det eneste nye i torsdagens aftale er ændringen, der træder i kraft 1. juli.

Forudsætningen for, at der ikke skal ændres på tidslinjen, er, at coronakrisen ikke udvikler sig i forkert retning.

Skulle det ske, 'kan det blive nødvendigt at udskyde udfasningen af eller genindføre restriktioner. Partierne vil i givet fald bliver indkaldt til forhandlinger herom', står der i nattens aftaletekst.