Fra søndag må der være 1500 samlet til koncerter og håndbold

Et flertal i Folketinget har presset regeringen til at hæve loftet for, hvor mange personer der må være samlet indendørs til arrangementer i kulturlivet.

Det er blå blok samt regeringens støtteparti De Radikale, som har ønsket, at der eksempelvis i biografer, teatre, museer, spillesteder og sportshaller skal kunne være op til 1500 siddende deltagere - delt op i tre sektioner a 500 personer - fra på søndag, hvor der er næste genåbning.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, siger, at regeringen føjer sig flertallet.

- Det er klart, at når der er et flertal i Folketinget, som ønsker, at vi går lidt længere end det, vi havde foreslået, så retter vi os selvfølgelig efter det, siger Sand Kjær.

Der er dermed tale om en tredobling i forhold til det, regeringen selv havde lagt op til onsdag. Nemlig 500 personer i alt.

Epidemikommissionen, der rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19- epidemien, havde anbefalet 350 personer i alt.

- Det har været vores udgangspunkt, at vi læner os tæt op ad de anbefalinger, vi får fra Epidemikommissionen, som blandt andet er vores sundhedsmyndigheder, der anbefaler, hvor langt vi kan gå, eller hvor hårdt vi skal bremse op.

- Det vil fortsat være vores udgangspunkt, men det er klart, at vi lytter også til, at der er et flertal i Folketinget, der ønsker, at vi går en smule længere, siger Sand Kjær.

Han er sikker på, at det er forsvarligt med op til 1500 personer ved indendørs arrangementer fra på søndag. Også selv om der er meget coronasmitte i samfundet.

- Det er en kendt model (den såkaldte superliga-model, red.), og vores kulturliv og vores sportsklubber har prøvet at håndtere sektioneringer før. Derfor er jeg tryg ved, at det kan de også denne gang.

- Når det så er sagt, så er det at gå længere, end kommissionen anbefaler. Det er der selvfølgelig en risiko i, siger Sand Kjær.

- Jeg ville være meget betænkelig ved på nuværende tidspunkt at gå endnu længere, tilføjer han.

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, er vældig tilfreds med, at regeringen har lyttet til flertallet.

- Jeg er meget tilfreds, men det vigtigste er, at kulturlivet er tilfreds. For det, som regeringen lagde op til, kunne ikke bruges til noget som helst.

- Så det var godt, at vi sammen med De Radikale fik presset en større åbning igennem, siger han.

Selv om regeringen føjer sig, så mener Jan E. Jørgensen ikke, at flertallet uden om regeringen skulle have spillet endnu højere ud.

- Nej, vi er sådan set meget godt tilfredse. Men det viser, at regeringen kan presses, hvis De Radikale ellers er med os, siger han.