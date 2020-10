Frank Jensen: Det bryder jeg mig ikke om

Siden Frank Jensen annoncerede sin afgang på et overordentligt velbesøgt pressemøde i mandags, har det været mere stille om den nu tidligere overborgmester i København.

Men i dag åbner Frank Jensen atter op for posen i et langt interview i Berlingske.

I store træk giver han udtryk for en frygt for, at hele #metoo-bølgen kører af sporet, og at der er en store risiko for, at en række mænd - ikke mindst ham selv - bliver sat i en situation, hvor forargelsen over gamle, påståede sager bliver stå stor, at den fratager retssikkerheden fra de anklagede.

Tre politikere er gået Foreløbig tre politikere har måttet tage konsekvensen af påståede krænkelsessager: * Morten Østergaard: 7. oktober træder Morten Østergaard tilbage som leder for De Radikale. Det sker, efter at det kommer frem, at Morten Østergaard havde krænket partifællen Lotte Rod for snart ti år siden. Siden følger yderligere en række sager om seksuelle krænkelser fra Østergaard, som i øjeblikket er sygemeldt. * Frank Jensen: 19. oktober trækker Frank Jensen (S) sig som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet. Det sker, efter at der er kommet en række sager frem om hans seksuelle krænkelser af kvinder gennem årtier. * Orla Østerby: 21. oktober fratager De Konservative folketingsmedlem Orla Østerby hans ordførerskaber efter grænseoverskridende adfærd. Vis mere Luk

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Over to uger har jeg nu oplevet en meget ensidig fokusering på, at den, der har krænket, skal stå til regnskab for noget, der ligger ti eller 12 år tilbage i tiden. Man skal igennem forløb en gang til, selv om der dengang ikke var nogen sag. Journalisterne samler til bunke, og når man har været i politik i 32 år, så samler man en række sager sammen med et par nye eksempler, og så bliver den enkelte sag ikke set i lyset af den sags alvor, men det bliver antallet af sager, der bliver bevisførelsen for, at man er en krænker. Det bryder jeg mig ikke om, lyder det blandt andet fra Frank Jensen til Berlingske.