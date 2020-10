Frank Jensens gramse-sager går verden rundt

Det er ikke kun her i landet, at Frank Jensens fald mod afgrunden af dansk politik efter 30 års krænkelser af kvinder vækker genklang.

Også i udlandet har de fået øjnene op for den nu tidligere overborgmester og næstformand i Socialdemokratiets opsigtvækkende historie.

Løkke takker Frank: København er en bedre by

Således bringer det enorme medie Forbes historien med rubrikken 'Københavns borgmester trækker sig efter indrømmelse af talrige tilfælde af seksuel chikane' i kølvandet på mandagens skæbnesvangre pressemøde, hvor Jensen takkede af.

I artiklen bringer de samtidig en lang tidslinje over Frank Jensens serie af krænkelser.

Strippet for poster

Det tyske medie Deutsche Welle har ligeledes fulgt gramse-sagen: 'Københavns borgmester Frank Jensen siger op efter anklager om seksuel chikane.'

Jensen bliver sågar nævnt i tyrkiske, indiske og sydkoreanske medier.

At Frank Jensen går verden rundt, skal samtidig ses i lyset af, at flere store nyhedsbureauer har dækket sagen. Både Reuters, AFP og DPA har skrevet om afpilningen af Jensen, og det har gjort det nemt fra medier at opsnappe historierne.

Her kan du læse alle historierne om, hvorfor Frank Jensen er endt på dagsordnen verden over:

Engell: Her er Franks afløser