Frankrig sætter loft over prisstigninger på elektricitet

Frankrig vil begrænse prisstigningen på elektricitet til fire procent. Det sker i et forsøg på at sikre, at energien er til at betale.

Det fortæller finansminister Bruno Le Maire til journalister i Paris sent torsdag aften, skriver nyhedsbureauet dpa.

Le Maire fortæller til avisen Le Parisien, at staten er i færd med at reducere en vigtig skat på elektricitet markant. Det vil ifølge ministeren medføre et indtægtstab for staten på otte milliarder euro - knap 60 milliarder danske kroner.

Derudover har regeringen givet det statsejede forsyningsselskab EDF besked på at sælge mere af selskabets billige atomkraft til mindre konkurrenter. Det har ligeledes til formål at begrænse prisstigninger.

Planen er godkendt af EU-Kommissionen, skriver dpa.

I en erklæring udtaler EDF, at tiltaget vil koste selskabet op mod 8,4 milliarder euro i tabte indtægter.

Loftet over elprisstigninger kommer forud for præsidentvalget i Frankrig i april.

Også herhjemme har prisstigninger på elektricitet og benzin trukket forbrugerpriserne op, så hverdagen er blevet dyrere.

Det har fået klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om emnet på tirsdag.

- Regeringen ser med stor alvor på de stigende energipriser, som vi med voksende bekymring har fulgt helt tæt, udtalte Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar torsdag aften.

Indkaldelsen til drøftelserne kommer på opfordring fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

I et brev til finansminister Nicolai Wammen (S) tidligere torsdag skrev V-formanden, at de voldsomme prisstigninger på varme og el især rammer pensionister og andre, der kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Venstre har derfor foreslået at afsætte 50 millioner kroner målrettet til pensionister, som så kan søge om et varmetillæg.

De 50 millioner kroner kommer oven i de 100 millioner kroner, som regeringen i slutningen af sidste år afsatte i en såkaldt varmepakke til kommunernes øgede udgifter.