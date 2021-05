Frankrig vil forbyde nye lufthavne med klimalov

Frankrigs parlament har tirsdag godkendt en ny, vidtgående klimalov.

Klimaloven vil forhindre udvidelser af lufthavne, forbyde terrassevarmere og mindske affald fra emballage.

Loven er blevet vedtaget efter mere end 200 timers debat i parlamentariske udvalg og i parlamentet.

De franske lovgivere har godkendt loven med 332 stemmer for og 77 imod.

- I stedet for store ord og kæmpe, uopnåelige mål, som kun fører til social modstand, sætter vi effektive tiltag i værk, siger miljøminister Barbara Pompili til parlamentet.

Frankrig sigter efter at mindske udledningen af drivhusgasser med 40 procent inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Men miljøaktivister mener, at indsatsen går for langsomt.

I februar fastslog en fransk domstol, at regeringen skal gøre mere for at bekæmpe klimaforandringer.

Den netop godkendte lov forbyder brugen af terrassevarmere, som bruger gas, på caféer og restauranter fra april 2022. Derudover skal statslige skoler tilbyde mad uden kød eller fisk mindst en dag om ugen.

Supermarkeder skal mindske affald fra emballage ved at skære i brugen af plastik.

Loven forbyder også bygning af nye lufthavne, ligesom eksisterende lufthavne ikke må udvides i landet, der er et af de mest besøgte i verden.

Dertil bliver indenrigsflyvninger, som en togtur kan klare på mindre end 2,5 timer, droppet. Det gælder, medmindre flyvningerne er forbundet med en international rute.

Miljøorganisationen Greenpeace mener ikke, at den nye klimalov går langt nok.

- Det er en lov, som måske havde været tilstrækkelig for 15 år siden, da klimasituationen var mindre presserende.

- I 2021 vil det her ikke være nok til effektivt at håndtere global opvarmning, udtaler Jean-Francois Julliard, formand for Greenpeace i Frankrig.

Loven går videre til Senatet, som også skal nikke ja til den. Derefter vender den til en endelig godkendelse i parlamentet, hvor præsident Emmanuel Macron og hans støtter har flertal.

Præsidenten håber, at tiltagene kan forbedre hans klimamæssige ry et år før præsidentvalget i landet.