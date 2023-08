Frankrig vil skrotte billige flyrejser

Der skal være en nedre grænse for, hvad det skal koste at hoppe på en flyver i Europa.

Det står i hvert fald højt på den franske transportministers, Clément Beaunes, ønskeliste.

- Flybilletter til 10 euro, når vi står midt i en grøn omstilling. Det er ikke længere muligt. Det afspejler ikke prisen for planeten, siger han til det franske ugeblad L'Obs ifølge norske NTB.

Flere penge til togrejser

I interviewet med ugebladet opfordrer transportministeren til, at aktiviteter, der medfører udslip af drivhusgasser, skal beskattes.

Desuden mener han, at Frankrig bør øge skatterne på flyrejser ud af landet.

Pengene derfra skal ifølge ham gå til investeringer i jernbanenettet.

Om Clément Beaune vil fremlægge sit forslag, når EU's transportministre holder uformelt møde i september, eller når de samles til deres formelle møde i december, vides endnu ikke.

Raser mod Ryanair

Beaune er ikke den eneste, der synes, at billige flybilletter er noget møg.

Ikke overraskende er Greenpeace også uimponeret over det.

Organisationen gav i hvert fald ikke meget for, at lavprisselskabet Ryanairs direktør, Michael O'Leary, 22. august kunne fortælle, at der vil åbne en ny base i Københavns Lufthavn med to fly.

- Hvis vi skal komme i gang med den grønne omstilling af flytransporten, skal billetterne være dyrere. Vi skal sige nej tak til Ryanairs nye base og i stedet indføre nogle priser, der afspejler, hvad flyturen egentlig koster os (på miljø- og klimakontoen, red.), skrev Greenpeace til Ekstra Bladet.