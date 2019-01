Frankrigs De Gule Veste vil i EU-Parlamentet til maj

I flere uger har protestbevægelsen "De Gule Veste" præget gadebilledet i Frankrig med protester og uroligheder.

Onsdag oplyser en gruppe, som hævder at være en del af bevægelsen, at den vil stille op til EU-Parlamentet.

Gruppen kalder sig Borgerinitiativets Samling og en kampagneleder ved navn Hayk Shahinyan siger til den franske tv-station BFM TV, at aktivister i gruppen vil samle en række kandidater, "der ligner folket".

- Vi har noget at gøre i det valg, såsom at få folk, der ikke stemmer, op af stolen, siger han.

En frisk måling viser, at 13 procent af de adspurgte agter at stemme på kandidater forbundet med bevægelsen "De Gule Veste".

"De Gule Veste" er en protestbevægelse. Den startede med at markere sin utilfredshed med forhøjede skatter på brændstof ved at demonstrere i de gule refleksveste, som bilister skal have i bilen.

Siden har bevægelsen udvidet til at omfatte andre gruppers utilfredshed med regeringen og præsidenten.