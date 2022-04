Frankrigs Macron besejrer højrefløjen ved præsidentvalg

Emmanuel Macron har sikret sig en overbevisende sejr ved søndagens præsidentvalg i Frankrig.

Det står klart, efter at 97 procent af stemmerne er optalt natten til mandag.

Ifølge tal fra det franske indenrigsministerium har Macron således fået 57,4 procent af stemmerne.

Dermed har han slået sin modstander fra højrefløjen, Marine Le Pen, med en solid margin og har sikret sig fem år mere på præsidentposten.

Han er den første præsident i mere end to årtier til at genvinde embedet.

Hans seneste sejr over Le Pen i 2017 var dog noget større med en sejr på 66,1 procent af stemmerne mod 33,9 procent.

I sin sejrstale søndag aften erkendte Macron, at mange har stemt på ham for at holde højrefløjslederen og nationalisten Le Pen ude af præsidentkontoret.

Han takkede samtidig dem, der havde stemt på ham, og lovede, at han ville stå i gæld til dem i de kommende år.

Den genvalgte præsident sagde også, at de næste fem år 'ikke blot bliver en fortsættelse af de seneste fem år'.

- Fra nu af er jeg ikke længere kandidat for et parti. Jeg er præsident for alle.

Han lovede, at han vil lede Frankrig med 'fornyede metoder', og sagde, at en 'ny æra' venter forude.

Efter sin sejrstale i Paris sagde Macron til den danske radiostation Radio4, at han ser frem til at fortsætte samarbejdet med Danmark de næste fem år.

- Jeg er lykkelig for fortsat at kunne arbejde sammen med den danske regering og den danske befolkning i en så vanskelig periode, som jeg ved, har bekymret og ændret Danmark meget, især på forsvarsområdet, sagde han til Radio4 i Paris og tilføjede:

- I kan regne med Frankrig.

Ledere fra store dele af verden har lykønsket Macron med sejren. Blandt andre har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ønsket Macron tillykke og kaldt ham 'en sand ven'.

USA's præsident, Joe Biden, skriver natten til mandag på Twitter, at han ser frem til at fortsætte arbejdet med Frankrig. Præsidenten kalder samtidig Frankrig for USA's 'ældste allierede og en vigtig partner'.