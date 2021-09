Fransk eksminister sigtet for coronahåndtering

Tidligere sundhedsminister sigtet for at bringe andres liv i fare på grund af håndteringen af coronapandemiens indledning

Som en af de første i verden er den tidligere franske sundhedsminister Agnes Buzyn fredag blevet sigtet for sin håndtering af coronapandemien.

Det skriver France24.

Agnes Buzyn er ifølge mediet sigtet for 'at bringe andre menneskers liv i fare'. Sigtelsen kommer efter at efterforskerne har konkluderet, at der var grundlag for at retsforfølge hende.

Tidligere har det været på tale at sigte hende for at 'undlade at forhindre en katastrofe', men det er blevet droppet.

Ville ikke måle temperatur

Agnes Buzyn var sundhedsminister fra maj 2017 indtil 16. februar 2020 - altså kort før coronapandemien for alvor slog igennem i Europa.

Hun stoppede som sundhedsminister efter pres fra præsident Emmanuel Macron, så hun kunne påtage sig rollen som spidskandidat til at blive borgmester i Paris. Hun endte dog med at tabe det valg og har i stedet siden fået en post i Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Buzyn fik blandt andet kritik for i de spæde dage af pandemien at latterliggøre en idé om at måle temperaturen på passagerer, der ankom til Frankrig med fly fra Kina. På det tidspunkt havde covid-19 endnu ikke for alvor bredt sig ud over Kinas grænser.

Siden pandemiens start er knap syv millioner registreret smittet med covid-19 i Frankrig, og næsten 116.000 af de smittede er afgået ved døden.

