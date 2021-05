Fransk minister ser alvorligt på dansk rolle i spionagesag

Det er en meget alvorlig sag, hvis USA har spioneret mod toppolitikere i Europa gennem danske internetkabler.

Sådan lyder det fra den franske europaminister, Clément Beaune.

- Det er ekstremt alvorligt - vi bliver nødt til at se på, om vores partnere i EU - danskerne - har begået fejl i deres samarbejder med amerikanske tjenester, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Clément Beaune tilføjer, at det er alvorligt, hvis det viser sig, at politiske ledere i EU er blevet aflyttet.

Meldingen kommer, efter at DR sammen med en række udenlandske medier har afsløret, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har udnyttet et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Her har den aflyttet internetkabler, der går ind og ud af Danmark, til at spionere. Det har været målrettet mod stats- og regeringsledere, toppolitikere og højtplacerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er blandt dem, der er spioneret imod.

Også den tidligere tyske kanslerkandidat Peer Steinbrück har NSA ifølge medierne spioneret imod.

En talsmand fra den tyske regering - Steffen Seibert - udtaler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man er opmærksom på historien om spionage mod Merkel og er i dialog med flere regeringer om sagen.

Derudover vil den tyske regering af principielle årsager ikke offentligt kommentere forhold, der handler om efterretningstjenester.

Regeringen i flere andre lande har også kommenteret historien og kræver svar fra Danmark.

- Vi kræver at blive fuldt orienteret om forhold, som vedrører svenske statsborgere, virksomheder og interesser.

- Og så må vi se, hvordan svaret lyder fra politisk side i Danmark, siger den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist fra Socialdemokraterne, til SVT, der har samarbejdet med DR om historien.

Både Sveriges og Norges forsvarsministre har denne uge talt med den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), om afsløringen af NSA's spionage mod Danmarks nabolande gennem FE.

Forsvarsminister Trine Bramsen har afvist at stille op til interview.

I et skriftligt svar til Ritzau oplyser hun, at regeringen ikke kan 'gå ind i spekulationer om eventuelle efterretningsmæssige forhold fra pressen eller andre'.

- Systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabel. Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i, lyder det fra forsvarsministeren.