Fransk valg: Macron står til at slå Le Pen i første runde

De to favoritter til det franske præsidentvalg ser ud til at gå videre til anden runde, beretter franske medier

Den siddende præsident står til at skulle i direkte kamp mod Marine Le Pen fra højrefløjspartiet Rassemblement National i anden runde af det franske præsidentvalg.

Det skriver blandt andre franske Le Monde på baggrund af valgstedsmålinger.

Emmanuel Macron står til at få flest stemmer med omkring 28 procent, mens Marine Le Pen står til omkring 24 procent af de afgivne stemmer.

Den kontroversielle højrefløjskandidat Eric Zemmour, der tidligere er blevet set som en, der måske kunne udfordre Macron på bekostning af Le Pen, ser ud til at måtte nøjes med omkring syv procent.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.



Tredjeflest stemmer tilfalder ifølge målingerne venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon.

Rusland og islam

Marin Le Pen har tidligere udtrykt sig positivt om Rusland og præsident Vladimir Putin, hvilket Macron-lejren ikke har holdt sig tilbage fra at slå på i valgkampen.

Selv har den invandrerkritiske Le Pen formået at gøre udlændinge og franskmændenes kamp mod høj inflation til centrale emner i valgkampen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Marine Le Pen står i spidsen for højrefløjspartiet Rassemblement National, der tidligere hed Front National. Foto: Denis Charlet / Ritzau Scanpix

Støtter Macron

I og med, at ingen af de i alt 12 præsidentkandidater har fået over 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater, der får flest stemmer, mødes i anden valgrunde.

Socialistpartiets kandidat, Anne Hidalgo, der er borgmester i Paris, ser kun ud til at få omkring to procent af stemmerne.

Umiddelbart efter, at valgstedsmålingerne er offentliggjort søndag klokken 20, siger Hidalgo ifølge Reuters, at hun støtter Macron i anden valgrunde.

Venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon opfordrer i en tale søndag aften også sine vælgere til ikke at stemme på Marine Le Pen i anden valgrunde.

Splittelse

Ifølge Kirsten Biering, der blandt andet forsker i fransk politik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tyder det foreløbige resultat på et splittet Frankrig.

- De første valgmålinger tegner til, at Jean-Luc Mélenchon på den yderste venstrefløj får omkring 20 procent, og der er mange af hans vælgere, der nødigt vil se Macron blive genvalgt.

- Og på en række af de socioøkonomiske spørgsmål kan mange af dem godt se sig selv hos Marine Le Pen, siger hun.

Den anden valgrunde finder sted 24. april.