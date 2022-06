Franske vælgere tildeler Macron-koalition en syngende lussing

Det er slut med flertallet i det franske parlament for præsident Emmanuel Macrons centrumhøjre-alliance, Ensemble.

Det står klart, efter at resultatet fra den anden og afgørende runde parlamentsvalget er blevet offentliggjort af det franske indenrigsministerium.

Her har Macrons parlamentarikere fået en syngende lussing af de franske vælgere, som har givet Ensemble 245 pladser.

Der er dermed et godt stykke vej op til de 289 mandater, som er krævet for at få flertal i parlamentet. Der er i alt 577 pladser.

Hvad værre er for Macron, så fik den franske præsidents rival på højrefløjen Marine le Pens parti, National Samling, et godt valg. Vælgerne gav National Samling 89 pladser, hvilket er mere end en tidobling i forhold til partiets nuværende antal pladser.

Venstrefløjsalliancen Nupes, som er ledet af Jean-Luc Mélenchon, vinder 131 pladser, mens det konservative parti Republikanerne ender med 61 mandater.

Det viser det endelige valgresultat.

Med de 245 pladser er Macrons koalition fortsat den største i parlamentet, men valget får alligevel store konsekvenser for den franske regering, hvor tre af ministrene på forhånd havde lovet af gå af, hvis de ikke genvandt deres pladser i parlamentet.

Det gælder sundhedsminister Brigitte Bourguignon, hav- og fiskeriminister Justine Benin og miljøminister Amélie de Montchalin. Alle tre tabte i valget og træder nu af i den franske regering.

Også forhenværende indenrigsminister Christophe Castaner og formand for parlamentet Richard Ferrand, som begge er Macrons tætte allierede, må se sig slået.

Til gengæld er både minister for offentlige serviceydelser Stanislas Guerini og europaminister Clément Beaune blevet valgt.

Valgdeltagelsen var i år særdeles lav. Anden runde fik som forventet flere til valgstederne, men det var stadig kun 53,77 procent af de stemmeberettigede, som stemte.

Det er dog stadig bedre end Frankrigs værste valgår hvad angår valgdeltagelse. I 2017 afgav 48,7 procent en stemme i første runde, og bare 42,6 procent af franskmændene stemte i anden runde.