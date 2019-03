Frederiksbergs konservative borgmester stopper

Når kommunalbestyrelsen på Frederiksberg træder sammen mandag, skal den vælge en ny borgmester.

Den nuværende Jørgen Glenthøj (K) ønsker nemlig at stoppe efter ti år som borgmester.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Glenthøjs exit er aftalt med partierne bag hans konstituering, hvilket dækker over Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance.

Den 31-årige Simon Aggesen (K) ventes at blive overdraget borgmesterkæden i enklaven, skriver kommunen i sin pressemeddelelse.

Jørgen Glenthøj fortsætter valgperioden ud, men han stiller ikke op til genvalg ved næste kommunalvalg.

Ifølge 64-årige Jørgen Glenthøj skyldes det bratte stop, at han har nået en alder, hvor det vil være passende at tænke mere på familien. Derfor mener han, at det er på tide med et generationsskifte.

- Nu er tiden kommet til et generationsskifte, og derfor giver jeg stafetten videre til Simon Aggesen, som er ung og talentfuld, siger Jørgen Glenthøj.

Simon Aggesen er ifølge pressemeddelelsen ydmyg og glad over tilliden.

- Jørgen Glenthøj overdrager et Frederiksberg i topform, hvor borgerne er tilfredse, og samarbejdet i kommunalbestyrelsen er bredt og stærkt. Jeg vil gøre alt for at leve op til tilliden, så vi i bredt samarbejde kan fortsætte udviklingen af det grønne, velfungerende og veldrevne Frederiksberg, som vi alle holder af, siger Simon Aggesen.

Var ved at tabe magten

Under Jørgen Glenthøj fik de konservative det dårligste valg nogensinde i 2013. Fire år senere - ved det uhyre tætte skæbnevalg i 2017 - fik partiet det næstdårligste valg nogensinde. Trods den lille fremgang tabte Glenthøj omkring 2.000 personlige stemmer.

Frederiksbergs S-viceborgmester, Michael Vindfeldt, mener, at Glenthøjs afgang skyldes, at han var ved at tabe magten på Frederiksberg ved sidste kommunalvalg i 2017. Her var det kun 160 stemmer, der gjorde, at Michael Vindfeldt ikke fik brudt det konservative styre.

- Jeg kan godt forstå, at han stopper, men det er lidt tidligt efter valget. Der er en række ting, der mangler at blive fikset på Frederiksberg. Derfor er jeg ærgerlig over, at han stopper, siger Michael Vindfeldt, der peger på tre sager, der på det seneste har været hårde ved borgmesteren.

- Blackstones opkøb af Den Sønderjyske By og den store opstand over kommunens planer om at tillade nyt byggeri på Værnedamsvej. Desuden er kommunen i gang med at undersøge muligheden for at købe hospitalsgrunden, siger han.

Han glæder sig til et samarbejde med Simon Aggesen, selvom han ikke forventer, at den konservative politik, vil ændre sig ret meget fremover.

- Politisk minder han meget om Glenthøj. Han er konservativ, og i hans periode har han sænket skatterne for bilejere gang på gang, og samtidig skåret på velfærden, siger Michael Vindfeldt.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra Jørgen Glenthøj.