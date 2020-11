Hvis det bliver for stressende at følge med i det spændende præsidentvalg, så kan amerikanere i fire delstater glæde sig over, at de helt lovligt snart kan dulme nerverne med en pibe fjolletobak.

Et flertal af vælgerne i New Jersey og Arizona har således stemt ja til lovliggørelsen af rekreativ marihuana. Det skriver ABC og andre amerikanske nyhedsmedier.

I South Dakota bliver hash legaliseret til medicinsk brug. Et lignende forslag blev vedtaget i Mississippi.

I en femte stat tog vælgerne også tage stilling til en legalisering, men i Montana er afstemningsresultatet ikke klar her onsdag morgen amerikansk tid.

Cannabis er allerede lovligt i forskellige grader i en række stater. I staterne Colorado, Californien, Oregon er lovliggørelsen ganske vidtrækkende. Men også flere andre steder er rusmidlet lovliggjort.

Kun bøde for narko

I Oregon er vælgerne gået endnu længere.

Et flertal på næsten 60 procent har stemt ja til at afkriminalisere hårde stoffer til eget forbrug. Det skriver blandt andre den lokale tv- og radiostation OPB.

Loven betyder, at hvis man bliver taget med hårde stoffer som heroin eller kokain til eget forbrug i en lille mængde, så slipper man med en bøde på 100 dollar.

Den bøde kan man sågar undgå, hvis man vælger at gå i behandling for et misbrug.

Oregon er den første stat i USA til at tage et sådan skridt. Uruguay, Portugal, Holland, Schweiz og Tjekkiet har allerede lignende lovgivning.

I alt 124 særprægede forslag har vælgerne taget stilling til på tværs af de 50 delstater.

Nyt flag

I Mississippi har vælgerne valgt at stemme ja til et nyt flag, og dermed vinker de farvel til deres gamle flag, hvor det kontroversielle sydstatsflag tidligere indgik.

Det nye flag forestillet en hvid magnolia-blomst på en rød-blå baggrund.

Dette flag er fortid i Mississippi. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

