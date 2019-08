Frustration over vraget Støjberg: Kimet ned af vrede medlemmer

Der har været nok at se til hos Venstres lokalafdeling i Skive tirsdag.

Formanden for kredsbestyrelsen hos partiet i den vestjyske by, Susanne Rusbjerg, fortæller nemlig tirsdag til Berlingske, at hun er blevet ringet op hele morgenen af vrede Venstre-vælgere.

Det skyldtes, at Inger Støjberg, der er valgt til Folketinget for partiet i netop Skive-kredsen, mandag blev vraget til gruppeledelsen i Venstre.

Inger Støjberg gik ifølge adskillige medier efter posten som gruppenæstformand, men hun tabte en afstemning til Sophie Løhde.

- Vi er dybt skuffede over, at en person (Støjberg, red.), der har taget så stort et læs af stemmer her i Vestjyllands Storkreds, og har sikret, at Vestjyllands Storkreds bibeholdt de fem mandater, som vi havde, er blevet forbigået, sagde Susanne Rusbjerg til Berlingske.

- Og det har også betydet, at jeg her morgenen igennem er blevet ringet op af folk, som er utilfredse, og som overvejer at melde sig ud af partiet, fordi de synes, at det er forkert, den måde Inger Støjberg er blevet behandlet på, sagde hun.

Inger Støjberg fik et flot valg med 28.420 personlige stemmer ved folketingsvalget 5. juni.

Tirsdag aften fortæller Susanne Rusbjerg til Ritzau, at hun dagen igennem har modtaget beskeder med støtte til Inger Støjberg.

Nogle har givet udtryk for, at de overvejer at melde sig ind i Venstre for at bakke op om den tidligere udlændinge- og integrationsminister, der blev kendt for at køre en meget hård linje i udlændingepolitikken.

Går efter magten: Ingers store drøm Inger Støjberg har tidligere luftet sine ambitioner om at indtage formandsposten i Venstre, men med Sofie Løhdes overhaling af den tidligere integrationsminister i Venstres interne magthieraki, er formandsdrømmene umiddelbart sat på vågeblus. Støjberg er de senere år i stigende grad blevet nævnt som en mulig fremtidig formand. Og da hun før Venstres landsmøde sidste år blev spurgt til muligheden, var hun bestemt ikke afvisende: - Man skal både have evnen, lysten og viljen. Jeg ved ikke, om jeg har evnen og lysten. Men jeg ved, at hvis det kom dertil, så ville jeg have viljen, sagde Inger Støjberg til Altinget, 12. november 2018. Ingen naturlov Flere medlemmer af Venstre så det under landsmødet som en naturlighed at Kristian Jensen skulle tage over, når Lars Løkke Rasmussen en gang takker af. Det udsagn forholdt Inger Støjberg sig dog kritisk overfor. - Jeg synes, at den, som bliver valgt til at være formand for Venstre, skal være formand for Venstre. Det er ikke én enkelt mand eller én kvinde, der skal bestemme, hvem der skal være formand for Venstre. Vi har et demokrati i Venstre, sagde Inger Støjberg ifølge Jyllands Posten under det seneste landsmøde. Vis mere Luk

Ingen udmeldelser

Susanne Rusbjerg har ikke modtaget nogen udmeldelser af partiet.

Hun understreger, at hun anerkender, at Inger Støjberg blev valgt fra i en demokratisk proces blandt Venstres medlemmer af folketingsgruppen.

Kredsformanden fra Skive er tilfreds med, at gruppeformand Kristian Jensen og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen tirsdag har gjort det klart, at Venstre ikke får en mildere udlændingepolitik uden Støjberg i gruppeledelsen.

Kristian Jensen har sagt, at Inger Støjberg skal have en tung post, når Venstre senere i denne uge fordeler ordførerskaberne på partiets sommergruppemøde.

- Jeg er fuld af fortrøstning. Jeg er optimist af natur, det skal man være i politik, og jeg er sikker på, at Inger nok skal få en fornuftig post at arbejde ud fra, siger Susanne Rusbjerg.

- Og jeg er sikker på, at når ledelsen får tænkt sig om en ekstra gang, at man så bibeholder den udlændingepolitik, som Inger og den valgte ledelse hele tiden har bakket op om, siger hun.

