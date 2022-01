Frygt for krig: Indkalder til pressemøde

Situationen spidser til på grænsen mellem Rusland og Ukraine.

I weekenden lød det derfor fra statsminister Mette Frederiksen, at hun er klar til at støtte Ukraine med våben og andet militært udstyr, hvis den russiske præsident, Vladimir Putin, vælger at optrappe konflikten i landet yderligere.

Mandag indkalder statsministeren så til pressemøde på Marienborg klokken 16.00.

Her vil både Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen være til stede.

Det lyder således fra Statsministeriet, at de tre på pressemødet vil præsentere 'Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi'.

Putins udenrigspolitiske rådgiver siger, at vestlige sanktioner vil medføre 'alvorlige konsekvenser'.

Afleverer liste

Ukraine har allerede afleveret sin ønskeseddel til Danmark med de våben, som landet skal bruge for at afværge en potentiel væbnet konflikt med nabolandet Rusland.

Det fortæller Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, ifølge Politiken.

Rusland har omtrent 100.000 tropper placeret på grænsen til Ukraine, men præsident Vladimir Putin har gentagne gange afvist, at en invasion var på vej. Den ukrainske regering har ligeledes manet til ro.

I weekenden kom det ligeledes frem, at USA vil sende soldater til Østeuropa. Sådan lød det fra præsident Joe Biden.

Samtidig har han også meddelt, at heftige sanktioner er på vej mod Putin og Rusland.