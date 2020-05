Frygt i Det Hvide Hus - Skræmmende

I Det Hvide Hus i Washington arbejder de i døgndrift på at for stoppet spredningen af coronavirus i USA.

Men nu er der også problemer indenfor den verdenskendte bygnings egne fire vægge.

Mike Pences pressesekretær, Kaite Miller, er blevet testet positiv for coronavirus, og der har ifølge en af Donald Trumps økonomiske vejledere skabt frygt i Det Hvide Hus.

Kevin Hassett fortæller søndag i tv-programmet 'Face the Nation' på CBS, at hver dag ofrer sig for det amerikanske fællesskab.

- Det er skræmmende at gå på arbejde. Jeg tror, at det ville være langt mere sikkert, hvis jeg sad der hjemme fremfor at befinde mig i West Wing. Det er et meget lille og overfyldt område.

- Det er en lille smule risikabelt, men vi bliver nødt til at gøre det for at tjene vores land, siger han.

Afviser karantæne

Selv om Mike Pence har været i direkte kontakt med Katie Miller, så har han besluttet sig for ikke at gå i karantæne.

Det skyldes, at han er blevet testet negativ hver dag i flere uger.

- Vicepræsident Mike Pence vil fortsætte med at følge anbefalingerne fra Det Hvide Hus' sundhedsfaglige gruppe og er ikke i karantæne.

- Vicepræsident Pence er testet negativ hver eneste dag og planlægger at være i Det Hvide Hus mandag, siger talsmand Devin O' Malley ifølge nyhedsbureauet AFP.

Pressesekretær Katie Miller. Foto: Ritzau Scanpix

Flere testet positiv

Kort før Katie Millers positive prøve blev et medlem af militæret, der arbejder som kammertjener for Donald Trump, testet positiv. Samtidig er Katie Miller gift med en af Trumps tætteste rådgivere, Stephen Miller.

Lørdag sagde tre sundhedsfaglige nøglefolk fra Det Hvide Hus' hold, at de går i karantæne.

Det drejer sig om Trumps topsundhedsrådgiver Anthony Fauci, der er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, kommissær for USA's fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) Stephen Hahn og Robert Redfield, som er direktør for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

USA har registreret klart flest med over 1,3 millioner smittede. Dernæst følger Spanien, Italien og Storbritannien - alle med over 215.000 registrerede smittetilfælde.