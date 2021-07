Frygtede Hitler-lignende Trump-kup

I de afsluttende uger af Donald Trumps præsidentperiode ulmede frygten for, hvad den den afgående præsident kunne finde på for at beholde magten.

Frygten tilhørte blandt andet amerikanernes øverste leder af militæret general Mark Milley. Han skulle have sammenlignet Trumps retorik med den som Adolf Hitler kom til magten på i 1930'erne.

Det fremgår af den nye bog 'I Alone Can Fix it: Donald J Trump's Catastrophic Final Year'. Bogen er skrevet af de to Washington Post-journalister Carol Leonnig og Phillip Rucker.

Kort før stormen på Kongressen i januar skulle generalen have advaret sine medarbejdere om, at USA stod overfor sit 'Rigsdags-'øjeblik', fordi Donald Trump talte til sine tilhængere med 'Führerens prædiken'.

Mark Milley skulle have henvist til branden på rigsdagsbygningen i 1933, der var medvirkende til at Adolf Hitler blev diktator for Nazi-Tyskland.

Det skriver The Guardian

Frygtede kup

Donald Trump blev ved med at fremsætte udokumenterede påstande om, at valget var blevet stjålet fra ham og republikanerne.

De påstande rystede Mark Milley i en sådan grad, at han frygtede den afgående præsident, og hans allierede ville stjæle magten tilbage. Han frygtede et kup-forsøg på magten i USA, og derfor forberedte han sig uformelt på, hvordan de ville kunne stoppe den slags ulovligheder fra Donald Trump.

Situationen var så presset, at Milley skulle have drøftet frygten for et kup med venner, politikere og kolleger fra militæret.

Ifølge Washington Post er det første gang i moderne tid, at militærets ledelse i USA planlægger, hvordan de skal kunne sikre, at militæret ikke blev brugt på en måde som de vurderede til at være ulovlig.

General Mark Milley ses her i midten. Foto: Alex Brandon/Reuters/Ritzau Scanpix

Et kup af den størrelse ville ikke kunne fuldføres uden militær blev Mark Milley ved med at pointere gentage overfor sine kolleger.

'De kommer måske til at prøve, men de kommer ikke til at fucking lykkes med det. De kan ikke gøre det uden militæret. De kan ikke gøre det uden CIA og FBI. Vi er dem, der har våbnene,' sagde Mark Milley dengang ifølge et uddrag fra den kommende bog.

Længe før angrebet på Kongressen havde Milley været af den opfattelse, at Trump ville tænde op under landets utilfredshed i håb om, at det muligvis kunne blive en undskyldning til at erklære undtagelsestilstand, hvorefter han kunne sende militæret ind.

Magten endte med at blive overdraget til den siddende præsident Joe Biden uden det frygtede kupforsøg. Stormen på Kongressen kom dog på dagen, hvor valgresultatet blev stadfæstet til Joe Bidens fordel.