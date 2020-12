Frygter brexit-kaos: Kofod indkalder til pressemøde

Udenrigsminister Jeppe Kofod indkalder fredag til pressemøde klokken 14.00 i Eigtveds Pakhus.

Det sker på baggrund af det ministermøde, som lige nu finder sted i EU-bygningen i Bruxelles, hvor man blandt andet diskuterer briternes skilsmisse med EU.

Dramatisk middag: - Vi havde en livlig diskussion

På pressemødet vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S), skatteminister Morten Bødskov (S), minister for fødevare, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) deltage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den britiske premierminister, Boris Johnson, var onsdag i Bruxelles for at mødes med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, men uden at det lykkedes at få et gennembrud i forhandlingerne.

Der er en stor mulighed for, at der ikke bliver nogen handelsaftale med EU. Sådan lød det torsdag fra den britiske premierminister, Boris Johnson, torsdag.

Men han lovede samtidigt, at han vil rejse til Bruxelles, Paris, Berlin og andre byer for at få en aftale i hus.

- Jeg tror, at vi nu må gøre det meget, meget klart, at der er en stor mulighed for, at vi får en løsning, der er meget mere som det australske forhold med EU end det canadiske forhold med EU, siger Johnson.

- Det betyder ikke, at det er en dårlig ting, tilføjer han.

Canada har en handelsaftale med EU, mens Australien ikke har nogen.

Et 'australsk forhold' vil betyde, at handel mellem briterne og EU foregår efter de regler, der er fastsat af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Det betyder toldbarrierer og kvoter.

Forhandlingerne om en handelsaftale med EU er i slutfasen. Men der er stadig dybe kløfter mellem EU og Storbritannien.

Søndag skal de to parter beslutte, om det giver mening at fortsætte forhandlingerne.

Handelsaftale mellem EU og Storbritannien 31. januar i år trådte Storbritannien formelt ud af EU. Men briterne er omfattet af en overgangsordning, som udløber til nytår. I den periode har briterne stadig kunnet handle som før i det indre marked. Fra 1. januar 2021 vil handlen mellem EU og Storbritannien ske efter WTO's regler, medmindre parterne meget hurtigt bliver enige om en handelsaftale, der forhindrer, at bratte toldmure opstår mellem parterne. De 27 lande i EU skal hver især have tid til at få deres regeringer og parlamenter til at sige god for en handelsaftale med briterne. Onsdag var premierminister Boris Johnson i Bruxelles, hvor han skulle forsøge at lukke en aftale med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Nu skal de to parter forsøge at få en aftale i hus inden søndag. Vis mere Luk

Brexit-kaos: Honda kan ikke fortsætte produktion