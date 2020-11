Frygter det værste: - Han vil skabe kaos

Demokraten, Trump-kritikeren og formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi frygter, at Donald Trump vil skabe kaos, inden han forlader Det Hvide Hus

Selv om der kun 72 dage til, at Donald Trump skal forlade Det Hvide Hus, så har han ikke trykket på bremsen. Tværtimod.

Mandag fyrede han forsvarsminister Mark Esper, og det får nu Nancy Pelosi til at frygte det værste.

'Den pludselige fyring af forsvarsminister Esper er et foruroligende bevis på, at præsident Trump har planer om, at hans sidste dage på kontoret skal medføre kaos i det amerikanske demokrati og i resten af verden', lyder det i en udtagelse for Demokraten.

Forholdet mellem Nancy Pelosi og Donald Trump har længe været på frysepunktet. Måske endda under. Foto: AP/Evan Vucci

Samtidig understreger hun vigtigheden af, at præsidentskifte foregår med mest mulig kontinuitet og stabilitet.

Den amerikanske præsident, der står til at blive afløst af Joe Biden 20. januar, har mandag valgt at fyre sin forsvarsminister.

Det skriver Donald Trump på Twitter. Årsagen til fyringen bliver ikke uddybet af præsidenten, der blot skriver, at hans afløser bliver Christopher C. Miller. Han tager over med det samme.

Men han skal ikke sætte sig for godt til rette i Pentagon. 20. januar overtager Joe Biden præsidentembedet, og så skal Christopher C. Miller igen pakke sine ting og forlade posten som forsvarsminister. Dermed får han kun lidt over to måneder i jobbet.

Miller har indtil nu været direktør for den amerikanske regerings center mod terrorisme.

Tirsdag begynder det næste store slag

Overtog efter ballade

Mark Esper overtog fra Jim Mattis i december 2018, efter han var blevet fyret som følge af politiske uoverensstemmelser med præsidenten.

Også Mark Esper har haft sine kampe med Donald Trump, og den nu tidligere forsvarsminister var næppe den første, som præsidenten ringede til til Thanksgiving.

Forholdet gik for alvor skævt, da Mark Esper nægtede at indsætte aktive soldater på amerikansk jord i forbindelse med optøjerne efter George Floyds død.

Donald Trump ønskede at få aktiveret den såkaldte 'Insurrection Act of 1807', som tillader dette, men forsvarsministeren nægtede.

Det udpeges som årsagen til fyringen ifølge New York Times.

