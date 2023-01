Frygter finansiel dommedag

Balladen om at få valgt ny formand i Repræsentanternes Hus skaber frygt for en kommende gældskatastrofe. Hvis ikke de rebelske republikanere vil gå med til at hæve det såkaldte ‘gældsloft’ i USA, kan verden stå over for et økonomisk skrækscenarie

De konservative republikanere, som i sidste uge holdt USA på pinebænken omkring valget af en ny formand i Repræsentanternes Hus, kan snart skabe endnu mere kaos, fortæller en række internationale medier.

Blandt finansfolk på Wall Street, amerikanske politikere og kommentatorer nævnes nemlig opgøret om det såkaldte ‘gældsloft’ som et muligt skrækscenarie.

Hvis ikke gældsloftet bliver hævet, kan USA gå i en slags betalingsstandsning.

Et scenarie, der er blevet kaldt for ‘Financial Armageddon’ - finansiel dommedag.

- Gældsloftet bliver et problem. Finansielle deadlines vil udgøre en større risiko, end det har gjort i et årti, lød det i en rapport fra finanshuset Goldman Sachs i sidste uge.

Kaos på gulvet i Repræsentanternes Hus. Både eksperter og politikere forventer et massivt opgør om det såkaldte 'gældsloft'. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Forleden kunne USA´s finansminister, Janet Yellen, advare om, at landet når gældsloftet 19. januar.

Annonce:

Derefter skal der så spares og rykkes milliarder af dollars rundt i systemet for at holde USA's offentlige budgetter kørende.

Læs også: Når gældsloft 19. januar.

'No money no problems'

USA´s regering bruger nemlig langt flere penge, end den har. Derfor skal USA låne penge hele tiden.

Det kræver, at man ved lov hæver det såkaldte ‘gældsloft’. Mængden af penge, som den føderale regering i USA må skylde væk.

Den slags er de rebelske republikanere ikke meget for.

- Det (opgøret om gældsloftet. red. ) er den største udfordring for Kongressen. Gæld og underskud er en stor prioritet for Republikanerne, udtaler det republikanske kongresmedlem Patrick T. McHenry til Washington Post.

De konservative republikanere, som i dagevis nægtede at stemme på partifællen Kevin McCarthy i opgøret om at blive formand for Repræsentanternes Hus, vil have meget igen for at hæve gældsloftet.

Annonce:

- Er han (McCarthy, red.) villig til at lukke regeringen ned i stedet for at hæve gældsloftet? Det er et ultimativt krav fra vores side, udtalte den republikanske Ralph Norman til mediet The Hill.

Matt Gaetz er en af de ultra-konservative republikanere, som nu har fået større politiske muskler. Mange frygter, at gruppen vil bruge deres afgørende rolle til at drive USA tæt på 'finansiel dommedag'. Foto: Win McNamee/Ritzau Scanpix

Luk regeringen ned!

USA ender ofte i den slags situationer, fordi den lidt mærkværdige lov kræver, at Kongressen beslutter, hvor mange penge staten må skylde væk.

Ofte finder politikerne et kompromis i 11. time. Eller også lukker den føderale regering ned i en periode.

Det betyder blandt andet, at løn bliver ikke udbetalt, og folk, som er føderalt ansat, sendes hjem.

En nedlukning af regeringen sker med jævne mellemrum. Senest i vinteren 2018-2019.

De ultra-konservative republikanere ønsker at bruge truslen om en mulig betalingsstandsning som politisk pressionsmiddel.

De vil have massive nedskæringer på de offentlige budgetter, før de går med til at hæve loftet.

Forleden opfordrede Donald Trump republikanerne til at 'spille hårdt spil i de kommende forhandlinger om gældsloftet,' som den tidligere præsident skrev på sit eget sociale medie, Truth Social.

Annonce:

En nedlukning af regeringen på grund af det såkaldte 'gældsloft' sker med jævne mellemrum. Her et skilt i Kongressen ved en nedlukning i 2013. Foto: Charles Dharapak/Ritzau Scanpix

Hæves til sommer

Republikanerne kontrollerer Repræsentanternes Hus, mens demokraterne sidder på flertallet i Senatet.

Begge kamre skal godkende en lovændring om nyt gældsloft.

Det frygtes, at de rebelske ultra-konservative republikanere er så stålsatte, at de er villige til at nægte at hæve gældsloftet.

Hvis - og det er jo kun et hvis - det ikke bliver hævet, kan USA ende i en situation, hvor de ikke kan betale af på landets gæld.

Hvilket altså beskrives som finansiel dommedag.

USA's finansminister har altså meddelt, at landet når gældsloftet 19. januar. Derefter skal der så tages 'ekstraordinære tiltag' i brug for at undgå, at USA går i betalingstandsning.

Det betyder, at der spares og rykkes penge rundt i systemet.

De fleste forventer, at gældsloftet allersenest skal hæves omkring juli.