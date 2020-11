Frygter kaos: Sender agenter for at beskytte Biden

Stemningen i USA er på kogepunktet.

Landet er delt i to lejre. Bidens støtter kræver, at alle stemmer bliver talt op, mens Trumps følgere vil have stoppet optællingen omgående, efter at præsidenten gentagne gange har hævdet, at der foregår massiv valgsnyd ved valgstæderne til fordel for hans rival.

Det har ført til voldsomme sammenstød mellem de to lejre i blandt andet Pennsylvania, hvor hele verdens øjne lige nu er rettet mod.

Biden på vinderkurs

Her er Joe Biden nemlig langsomt, men sikkert ved at æde Trumps ellers solide forspring bid for bid. I skrivende stund adskiller kun 18.000 stemmer de to kandidater, mens 275.000 stemmer fortsat mangler at blive talt op.

Med en sejr til Biden i Pennsylvania er det slut for Trump. Selv uden en sejr i Arizona, som flere medier mener, at Biden allerede har vundet, så er en sejr i Pennsylvania nok til, at Biden kan erklære sig præsident.

Derfor forventes Biden senere i dag at holde en 'stor tale' til amerikanerne, skriver Washington Post. Her forventes det, at Biden vil udråbe sig selv som sejrherre ved valget.

Det får Secret Service til at sende agenter til Wilmington i delstaten Delaware. Her sidder Joe Biden netop nu og følger det tætte valg i Georgia og Pennsylvania, hvor resultaterne forventes at komme fra først.

Det er ikke normalt, at en præsidentkandidat bliver så velbeskyttet, men det er nødvendigt i den nuværende situation.

Det skriver Washington Post-journalist Carol Leonning på sin Twitter-profil.

Vanvittigt

Flere folkevalgte republikanere siger fra over for præsident Donald Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel.

Meldingerne kommer i kølvandet på flere meldinger fra Trump, der natten til fredag dansk tid holdt et pressemøde, hvor han gentog sine påstande om valgsvindel. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Republikaneren Adam Kinzinger, der sidder i Repræsentanternes Hus har blandt andre hørt nok fra præsidenten.

- Det her er ved at blive vanvittigt, siger han.

Han tilføjer, at hvis der er begrundede bekymringer om svindel, så skal de håndteres af retssystemet.

På præsidentens første officielle pressemøde siden valgnatten kom Trump ikke med nogen dokumentation, der kan bevise påstandene om valgsvindel, skriver nyhedsbureauet AP.

