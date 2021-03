Frygter nyt angreb på kongressen

En forestående trussel får politiet omkring kongressen i USA til at opruste.

Det oplyser United States Capitol Police i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen står der, at de er opmærksomme og forberedte på et muligt angreb mod medlemmer af kongressen eller mod kongresbygningen.

'Vi er i besiddelse af efterretninger, der peger på en mulig plan om at storme kongressen af en navngiven militsgruppe på torsdag, 4. marts,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

De oplyser desuden, at de allerede har opjusteret antallet af betjente ved kongressen, ligesom de har sørget for bedre fysiske afspærringer.

'Vi tager efterretningerne seriøst. På grund af fortrolige oplysninger kan vi ikke fortæller yderligere i øjeblikket', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Konspirationsteori

Ifølge ABC News er der tale om den højreekstreme gruppe 'Three Percenters'.

Gruppen skulle angiveligt have et mål om, at 50.000 mennesker fra hele USA skal tage til hovedstaden 4. marts, hvor de skal deltage i en plan om at storme kongressen.

Datoen 4. marts hænger sammen med en konspirationsteori af bevægelsen QAnon, som mener, at det er den dag, Donald Trump vender tilbage til magten.

4. marts er nemlig den oprindelige indsættelsesdato for den amerikanske præsident, før det blev ændret til 20. januar, som det er nu - hvor Joe Biden netop er blevet indsat som præsident, efter han vandt valget.