Frygter Trump-drama: Sætter stort hegn op

I frygt for protester og væbnet oprør vil Det Hvide Hus blive sikret med et stort hegn

De føderale myndigheder i USA forventes mandag at genoprette et stort hegn rundt om Det Hvide Hus. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Guardian.

Årsagen er, at man frygter voldsomme protester, civile anholdelser og i værste fald et væbnet oprør i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg tirsdag.

Beslutningen om at opsætte hegnet dagen før valget sker efter flere spekulationer om, at det endelige valgresultat vil trække ud, og at Republikanerne vil bruge det faktum til at erklære sejren tidligt eller skabe juridiske udfordringer, hvis Donald Trump ser ud til at tabe. Det skriver blandt andre NBC News.

Det Hvide Hus er i forvejen godt forskanset, kunne vi med egne øjne konstatere.

'Det Hvide Hus er under lockdown,' skrev NBC News' korrespondent fra Det Hvide Hus, Geoff Bennett, på Twitter søndag.

Tweetet kom i kølvandet på, at en kilde fra de føderale myndigheder har fortalt mediet, at man mandag vil bygge et hegn for at sikre Det Hvide Hus og området omkring det.

Myndighederne frygter, at Trump-tilhængere vil skabe problemer, hvis Republikanerne står til at tabe valget. Foto: Ritzau Scanpix

250 vagter på standby

Foruden hegnet er 250 vagter fra National Guard blevet sat på standby, oplyser talspersoner fra politiet.

Det er ikke første gang, at det store hegn bliver sat op rundt om Det Hvide Hus.

Hegnet blev også sat op i sommer i forbindelse med de nationale demonstrationer mod politivold og systematisk racisme. Demonstrationer, der for alvor blussede op, da en betjent fra Minneapolis politi dræbte den afroamerikanske mand George Floyd.