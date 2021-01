Frygter uro: Aflyser alle overnatninger i D.C.

Airbnb har besluttet at gøre deres for at forhindre udefrakommende i at overnatte i Washington, D.C. i forbindelse med indsættelse

Om en uge fra nu overtager en ny præsident tøjlerne fra Donald Trump i USA, når Joe Biden ved en ceremoni 20. januar officielt bliver USA's 46. præsident.

Dagen er normalt en glædelig begivenhed, men flere har set frem til dagen med en vis bekymring. Det sker særligt oven på begivenhederne i den amerikanske kongres 6. januar, hvor en række Trump-støtter stormede bygningen i forbindelse med den formelle godkendelse af valgresultatet.

Amerikanske myndigheder og efterretningstjenester frygter, at lignende eller værre optøjer vil finde sted i forbindelse med indsættelsen, og der er derfor allerede udråbt undtagelsestilstand i Washington, D.C. for at der kan blive taget de nødvendige skridt for at sikre ro og orden i forbindelse med indsættelsen.

De forventede urostiftere kommer fra mange forskellige steder i USA, og byens borgmester, Muriel Bowser, samt guvernørerne fra de to nabostater Virginia og Maryland har derfor frarådt alle at komme til byen i forbindelse med indsættelsen.

Mike Pence er imod at fjerne Trump med forfatningstillæg

Alt aflyses

For at bidrage til at forhindre gæster i Washington, D.C. i forbindelse med indsættelsen har udlejningsplatformen Airbnb derfor valgt at aflyse alle bookinger i byen og området omkring i forbindelse med indsættelsen.

Derudover vil der også blive blokeret for kommende bookinger i området i tiden omkring indsættelsen.

Det oplyser tjenesten i en pressemeddelelse.

Alle reservationer på tjenesten HotelTonight er også blevet annulleret.

Gigant smider Trump ud i syv dage

Meldinger om bevæbnede militser

Airbnb henviser til opfordringen fra myndighederne om ikke at komme til hovedstadsområdet i forbindelse med indsættelsen.

'Derudover er vi opmærksom på meldinger, der kom i går eftermiddags om bevæbnede militser og kendte hadgrupperinger, der forsøger at rejse og forstyrre indsættelsen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Nej, Chuck Norris angreb ikke kongressen

I samme omgang understreger Airbnb, at man arbejder på at sikre, at medlemmer af hadgrupperinger ikke er en del af Airbnb-netværket. Derfor har alle personer, der ifølge myndighederne deltog i onsdagens angreb på Kongressen, fået slettet deres profil på Airbnb, hvis de havde en.

Ifølge Airbnb får alle gæster, der havde foretaget bookinger i Washington, D.C.-området deres penge tilbage, mens værterne får et beløb, der svarer til værdien af reservationen, udbetalt af Airbnb.

Medie: FBI advarede inden Kongressen blev stormet