Fyret flyvelæge politianmeldt

En læge med ansvar for at føre tilsyn med flyvelæger er fyret og bortvist fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne læge er nu blevet politianmeldt.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Den kvindelige læge blev fyret og bortvist fra styrelsen under mistanke om embedsmisbrug.

Lægen har været ansvarlig for tilsynet med flyvelæger i Danmark. Samtidig har hun selv drevet en klinik med to afdelinger, der undersøgte blandt andet piloter og flyveledere.

I sidste weekend lukkede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med øjeblikkelig virkning lægeklinikken doctors.dk samt afskedigede styrelseslægen, der er indehaver af doctors.dk.



'Det skete på baggrund af, at klinikken efter styrelsens opfattelse på flere områder har overtrådt de gældende regler for periodiske helbredsundersøgelser af piloter, herunder at den har anvendt læger uden den uddannelse, der er et krav i forbindelse med sundhedsundersøgelser af piloter. Hertil kommer indikationer på, at klinikken har anvendt lægestempler på uretmæssig vis', lyder begrundelsen fra styrelsen onsdag.

Fyret i fredags

Trafikstyrelsens beslutning kommer, efter at en læge med ansvar for tilsynet med flyvelæger for styrelsen er blevet fyret og bortvist.

Styrelseslægen blev fyret i fredags, og i samme ombæring tilbagekaldte Trafikstyrelsen lægens kliniks tilladelse til at undersøge piloter og flyveledere.

Det er flyveledere og piloter, der er undersøgt på den nu fyrede læges klinik inden for de seneste 12 måneder, der skal have foretaget et nyt helbredstjek.

Trafikstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man har konstateret, at helbredsbeviser til piloter og flyveledere på lægens klinik, Doctors.dk, er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt til det.

Det kræver en særlig uddannelse, før læger må vurdere, om flyveledere og piloter er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres arbejde.

Helbredstjekket skal udføres en gang årligt, og styrelsen er nu i gang med at gennemgå samtlige helbredsbeviser udstedt af Doctors.dk de seneste 12 måneder.

En flyvelæge har en særlig uddannelse i at vurdere piloter og flyvelederes fysiske og mentale tilstand og erklære dem egnede.

