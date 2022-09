Fyret ministers kone amok: - Hun er imbecil

Mor er ikke sur, mor er skuffet.

Felicity Cornelius-Mercer er begge dele, efter at den nyudnævnte britiske premierminister, Liz Truss, tirsdag fyrede hendes mand, Johnny Mercer, som minister.

I et længere tweet langer Felicity Cornelius-Mercer ud efter 47-årige Liz Truss, som hun kalder ubegavet.

'Det her system stinker og behandler folk rædselsfuldt. Det bedste menneske, jeg kender, blev fyret af den imbecile Liz Truss', skriver hun til opslaget, der er ledsaget af et billede af Beaker fra The Muppet Show.

Truss blev tirsdag eftermiddag formelt ny premierminister, efter at dronning Elizabeth kort forinden havde accepteret Boris Johnsons afskedsbegæring.

41-årige Johnny Mercer har været medlem af det britiske parlament siden 2015, mens jobbet som minister for veteran-anliggender har været hans siden juli 2022.

Ifølge hustruen var det ikke med eksministerens egen gode vilje, at han blev afskediget.

'Han (Johnny Mercer, red.) spurgte hende, 'hvorfor gør du det her? Hvem er bedre til det her job end mig? Hvem af dine venner får jobbet? Du lovede, at meritter var afgørende?', skriver Felicity Cornelius-Mercer på Twitter og tilføjer:

'Det kan jeg ikke svare på, Johnny, var premierministerens svar.'.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står Liz Truss i spidsen for den første britiske regering nogensinde, hvor der ikke sidder en hvid mand på en af de fire vigtigste ministerposter.

Den nye regering står over for kæmpemæssige opgaver. Storbritannien er inde i landets værste økonomiske krise i årtier med høj inflation og ekstreme energiregninger.

Truss skifter ud på nøgleposter i britisk regering

