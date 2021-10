G20-erklæring har klimamål på 1,5 grader - men få egentlige krav

Ledere er ved G20-topmødet i Rom søndag blevet enige om en endelig erklæring, som opfordrer til 'effektiv handling', der skal begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader sammenlignet med temperaturerne før industrialiseringen.

Men erklæringen indeholder få konkrete forpligtelser for landene.

Det står klart efter dages hårde forhandlinger blandt diplomater. Group of Twenty - eller G20 - er 19 af verdens førende industriøkonomier samt EU.

Resultatet efterlader en del arbejde til FN's klimatopmøde i Skotland, hvor de fleste stats- og regeringsledere flyver direkte til fra Rom.

Af den endelige tekst fremgår det, at nationale planer om at nedbringe CO2-udledninger skal styrkes, hvis det er 'nødvendigt'.

- Vi anerkender, at konsekvenserne af klimaforandringer ved 1,5 grader er meget mindre end ved 2 grader. At holde 1,5 grader inden for rækkevidde vil kræve meningsfulde og effektive tiltag fra alle lande, står der i den endelige tekst.

En maksimal temperaturstigning på 1,5 grader er ifølge FN-eksperter nødvendig for at undgå de værste konsekvenser af global opvarmning. Det gælder vejrfænomener som ekstrem tørke, oversvømmelser og voldsomme uvejr.

Skal målet nås, anbefaler FN-eksperterne en netto-nuludledning af CO2 i 2050.

Erklæringen refererer dog ikke direkte til 2050 som det år, hvor verden skal opnå netto-nuludledning af CO2.

Et af G20-landene - Kina - har selv sat et mål om 2060. Heller ikke Indien eller Rusland har lagt sig fast på 2050.

Diplomater kalder over for nyhedsbureauet AFP de endelige formuleringer for mere vidtgående end Parisaftalen fra 2015. Men mange ngo'er og klimaaktivister anser erklæringen for at være et svagt signal.

I Parisaftalen blev knap 200 lande enige om, at de ville arbejde for at bremse Jordens opvarmning ved mellem 1,5 og 2 grader inden 2100.

Mødet i G20 begyndte lørdag og overlapper begyndelsen af FN's klimamøde COP26 i Glasgow, som søndag er i gang, men først ventes for alvor at begynde mandag.

Iagttagere og klimaforkæmpere har på forhånd kaldt det meget vigtigt, at G20 ikke skuffer op til det afgørende klimamøde.

G20-landene står for mellem 75 og 80 procent af verdens CO2-udledninger.