Går AMOK på Twitter

18 tweets og 27 retweets på fire timer.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er kendt for at bruge det sociale medie Twitter i tide og utide. Men natten til onsdag dansk tid har han for alvor ramt tasterne på sin mobiltelefon i et hidtil uset tempo.

Trump langer i en strid strøm af tweets ud efter blandt andre Joe Biden, Demokraternes 'crazy Nancy Pelosi' og værten ved tv-duellen mod Biden, Chris Wallace.

Smitten spreder sig i Det Hvide Hus

Rasende præsident

Trump raser ligeledes mod Robert Muellers efterforskning af præsidentens forbindelser til Rusland i kølvandet på det seneste valg, FBI, vælgersnyd med brevstemmer og Hillary Clinton.

Læs alle Trumps tweets fra natten her: