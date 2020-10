Går bananas på Twitter: Vil ingen ende tage

Coronavirus spænder ben for mange ting, men den amerikanske præsident er lige nu et levende bevis på, at Twitter ikke er en af dem.

Mandag morgen amerikansk tid er præsidenten gået direkte bananas på det sociale medie, hvor han har tweetet 18 gange på 55 minutter.

Første tweet så således ud og handlede om aktiemarkedet og en Trump-vælger:

Og efterfølgende har den ikke fået for lidt. Præsidentens budskab er dog også ganske klart, og der opfordres til at stemme på ham 3. november.

Det seneste, vi har hørt fra præsidenten, var søndag eftermiddag amerikansk tid, hvor han tog tur i sin sorte, skudsikre bil.

Mandag har vi intet hørt om hans tilstand, men han er tilsyneladende frisk nok til at hamre i tasterne foran skærmen.