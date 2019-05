Går efter toppost

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson siger, at han vil være blandt kandidaterne til at afløse den konservative britiske premierminister, Theresa May, når hun træder tilbage.

May har bebudet, at hun træder tilbage, inden Storbritannien indleder den næste fase af Brexit-forhandlingerne med EU.

Men hun har foreløbig ikke sat dato på sin afgang.

- Selvfølgelig vil jeg gå efter det, siger Johnson ifølge BBC på en virksomhedskonference. Men han konstaterer, at der ikke lige nu er "en ledig plads" i premierministerens bolig i Downing Street.

Der følger ikke yderligere citater, som forklarer hans overvejelser om hvilken politik, der skal føres efter Mays afgang.

May vil i begyndelsen af juni gøre et fjerde og sidste forsøg på at få vedtaget den skilsmisseplan, som hun har forhandlet med EU. Hun tabte de tre tidligere afstemninger.

Britiske medier giver hende ikke mange chancer for at få planen vedtaget, og de anser det for sandsynligt, at det bliver endestationen som premierminister.

Johnson trådte tilbage som udenrigsminister i juli sidste år. Det skete i protest mod Mays håndtering af den britiske udtræden af EU.

Han tilhører den stærkt antieuropæiske fløj i Det Konservative Parti, der ønsker et fuldstændigt brud med EU.

Bookmakerne giver Johnson 28 procents chance for at blive De Konservatives næste leder.

Adskillige andre medlemmer af partiet har ytret deres interesse for at lede Det Konservative Parti.

Senest har udviklingsminister Rory Stewart og den tidligere minister Esther McVey meddelt, at de overvejer at smide deres lod i hatten.

Men et opgør om, hvem der skal lede Det Konservative parti, kan skabe yderligere kaos om brexit og briternes forhold til EU.