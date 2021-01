Går mod Onkel Trump: - Han skal fjernes med det samme

Det er ikke alle familiemedlemmer i Trump-klanen, der har lige glade for den amerikanske præsident Donald Trump.

Særligt er præsidentens niece Mary Trump en af hans store kritikere.

I kølvandet på uroligheder ved Kongressen i Washington D.C lyder det således fra Mary Trump ifølge The Guardian:

- Jeg er bekymret over, hvad Donald finder på at gøre i den sidste tid, siger hun med henvisning til, at Donald Trumps tid i Det Hvide Hus snart er forbi, når Joe Biden overtager præsidentembedet 20. januar.

- Det ramte mig, hvor nedværdigende det her er. Hvor vanærende det her. Hvor tåget det er.

Artiklen fortsætter under videoen

Trump sagsøgt af sin niece

Chokeret

Hun samtidig chokeret over, at Donald Trump meldte ud, at han 'elskede' patrioterne, der stormede kongressen.

- Det her (urolighederne ved Kongressen, red.) er de seneste fire år destilleret ned til hele essensen, hvilke beviser, hvor meget de værste mennesker blandt os er blevet aktiveret. Det ramte mig senere, at de kommende ledere af landet var i samme rum (som demonstranterne, red.), og hvor ufatteligt farligt det var.

Ifølge Mary Trump burde Mike Pence og resten af præsidentens folk gøre brug af den 25. tilføjelse i USA’s forfatning. Den 25. tilføjelse i USA's forfatning gør det muligt for en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident midlertidigt.

Om Trump bliver afsat før tiden, er endnu uklart. En ting er dog sikkert, at han er ude den 20. januar.

Trumps søster: Han er ondskabsfuld og har ingen principper

Smutter snart

Han vil ikke deltage i overdragelse af embedet, hvilket ellers er kutymen for en afgående præsident.

Den afgående præsident har lovet en 'gnidningsfri og ordentlig overgang af magten' 20. januar, når Joe Biden tiltræder som USA's næste præsident.

- Nu har Kongressen godkendt resultaterne. En ny administration vil blive taget i ed 20. januar. Mit fokus drejer sig nu om at sikre en problemfri og ordentlig overgang af magten. Det her øjeblik kalder på heling og forsoning, lød det.

Læs meget mere om urolighederne i USA her:

Går mod Trump - igen

Ledende figur anholdt efter uro ved Kongressen

Forsøgte at stjæle talerstol: Nu er han anholdt

Gik viralt: Nu er han anholdt

Trumps søn raser: 'Mao ville være stolt'