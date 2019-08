Gade blander sig i V-krig: Fravalg af Støjberg kan give bagslag

Venstre risikerer at miste vigtige vælgere, efter at Inger Støjberg mandag blev vraget til fordel for Sophie Løhde. Det mener den tidligere forsvarsminister Søren Gade

En af Venstres helt store stemmeslugere ved EP-valget i maj Søren Gade er skuffet over, at der mandag ikke blev plads til Inger Støjberg i Venstre ledelse.

Venstre nød stor fremgang ved folketingsvalget i juni, og ifølge Søren Gade skal en stor del af æren tilskrives den tidligere udlændingeminister.

- Inger Støjberg er jo et menneske, som fik over 28.000 personlige stemmer. Hun fik 73 procent af alle stemmer, der blev afgivet i Skive Kommune og er måske den største årsag til at Venstre gik frem, siger Søren Gade til TV Midtvest.

Søren Gade er skuffet over folketingsgruppens fravalg af Inger Støjberg som gruppenæstformand. Foto: Privat.

Inger Støjberg markerede sig med en hård og stram udlændingepolitik, og hendes mange personlige stemmer afspejler ifølge Gade en stor bekymring for indvandring blandt mange vælgere.

Søren Gade tvivler på, at den valgte partiledelse vil repræsentere den indvandrerkritiske del af partiet, og det kan blive dyrt i sidste ende.

- Jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg.

- De kan risikere at miste nogle af de vælgere, som Inger Støjberg har været garant for at få tilbage igen, siger Søren Gade til TV Midtvest.

Sofie Løhde, der endte med at overtage gruppenæstformandsposten for næsen af Inger Støjberg, fik 11.637 stemmer ved folketingsvalget i juni. Det er cirka 17.000 færre end Støjberg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Søren Gade, men det er ikke lykkedes.