Gal i skralden efter dødsleje-ballade: For lavt!

Demokraterne er godt gammeldags gale i skralden på Donald Trump.

Det er hverken første eller sidste gang, at det er sket, og denne gang er omdrejningspunktet Ruth Bader Ginsburgs sidste ønske. Højesteretsdommeren døde fredag efter længere tids sygdom, og efterfølgende kom det frem, at hun havde formuleret følgende ønske på sit dødsleje:

- Mit inderlige ønske er, at jeg ikke bliver erstattet før en ny præsident er på plads, har barnebarnet fortalt, at Ruth Bader Ginsburg sagde på sit dødsleje.

Men den køber Donald Trump ikke. Til Fox News lufter han teorien om, at ønsket er blevet fabrikeret til lejligheden.

- Jeg ved ikke, om hun sagde det, eller om det var skrevet af Adam Schiff (Kongres-medlem for Demokraterne red.) eller Nancy Pelosi (Demokraternes speaker i Repræsentanternes Hus red.). Jeg er mest tilbøjelig til at tro det sidste. Det kom ud af den blå luft. Måske sagde hun det, måske gjorde hun det ikke, sagde Donald Trump til Fox News.

For lavt

Demokraterne med netop Adam Schiff i spidsen tager efterfølgende afstand fra Donald Trumps kommetarer.

'Mr. Præsident. Det her er lavt. Selv for dig. Nej, jeg har ikke skrevet Ruth Bader Ginsburgs sidste ønske til nation, som hun har tjent så godt, og hun har brugt hele sit live på at forme. Men jeg kommer til at kæmpe som en gal for, at det bliver til virkelighed,' skriver han på Twitter.

USA's ældste højesteretsdommer, Ruth Bader Ginsburg, døde fredag i en alder af 87 år. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Biden: Vent!

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, sagde søndag, at USA bør respektere den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburgs ønske om, at hendes afløser først udpeges efter valget 3. november.

- Vælgerne i dette land bør høres, siger Biden i en tale, hvor han hylder Ginsburgs mangeårige virke. Vi befinder os i en kamp om landets sjæl, understreger han flere gange i løbet af talen.

Det har Donald Trump afvist, og han har oplyst, at han vil peger på en kandidat hurtigst muligt.

Det er USA's præsident, der nominerer en kandidat til en ledig stilling i højesteretten. Vedkommende skal derpå godkendes af Senatet.

Her har Republikanerne et flertal på 53 af de 100 pladser.

(Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix)

