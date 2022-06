Gammel guerillasoldat slår TikTok-kongen i colombiansk valg

Colombia har valgt en ny præsident.

Med 89,4 procent af stemmerne talt op i det sydamerikanske land står det klart, at det bliver den venstreorienterede Gustavo Petro, som rykker ind i Nariñopaladset.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Petro, som i øjeblikket er medlem af det colombianske senat, har fået 50,5 procent af stemmerne. Stort set alle stemmerne er talt op.

Der er dermed ingen vej tilbage for hans modkandidat, forretningsmanden Rodolfo Hernandez, som natten til mandag erkender sit nederlag i præsidentvalget.

- Jeg håber, at Hr. Gustavo Petro evner at lede landet, og at han forbliver tro mod sine løfter om at bekæmpe korruption, sagde Hernandez i en livestream på sin Facebook-profil.

Petro har en fortid som guerillasoldat i Colombia. Sidst i sine teenageår blev han en del af M-19-gruppen, som kæmpede mod Colombias samlingsregering i midten af 1970'erne.

I midten af 1980'erne blev han anholdt af den colombianske hær og sigtet for ulovlig besiddelse af våben. Han fik en dom på 18 måneders fængsel.

Petro er gået til valg på løfter om social- og finanspolitisk reform.

Han har lovet at bekæmpe ulighed med gratis videregående uddannelse og pensionsreformer. Han har desuden foreslået et forbud mod ny anlæggelse af olieudvinding.

Rodolfo Hernandez, som stillede op som uafhængig, måtte se sig slået, efter at han havde fokuseret det meste af sin indsats på at føre kampagne på sociale medier.

Hernandez har kaldt sig selv 'kongen af TikTok'. Han er 77 år.

Under valgkampen har han gang på gang aflyst interviews med flere store medier, og i de sidste ti dage inden valgdagen blev han knap nok set offentligt.

- Colombianere, i dag har flertallet af borgerne valgt den anden kandidat. Som jeg sagde under valgkampen, anerkender jeg valgets resultat, siger han efter nederlaget.

Gustavo Petro tager over for den nuværende præsident Iván Duque Márquez. Han står til at blive taget i ed 7. august 2022.

Og når det sker, ser USA frem til samarbejdet. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, ifølge Reuters.

- På vegne af USA vil jeg gerne lykønske colombianerne for at gøre deres stemme hørt i et frit og retfærdigt præsidentvalg, siger Blinken i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium.

- Vi glæder os til at arbejde sammen med den valgte præsident, Petro, og fremover styrke forholdet mellem USA og Colombia.