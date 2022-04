Gammelt krav til statsborgerskab kan stadig ikke tjekkes

Det er stadig umuligt at tjekke et krav til statsborgerskab, som ellers blev indført for fire år siden. Det skriver Politiken.

I 2018 blev et flertal i Folketinget enige om, at hvis man begår bestemt kriminalitet såsom eksempelvis vold mod børn, skulle man som asylansøger resten af livet være forhindret i at få dansk statsborgerskab.

Men Udlændinge- og Integrationsministeriet kan endnu ikke kontrollere, om ansøgere om statsborgerskab har de domme. Det bekræfter ministeriet over for Politiken.

Det var Inger Støjberg, der var udlændinge- og integrationsminister i sommeren 2018, hvor stramningen blev indført. Hun måtte samme efterår erkende, at der var et problem, fordi domme slettes af registret efter nogle år.

Hvis en ansøger derfor afviser at have en gammel dom, kan myndighederne ikke søge tilpas langt tilbage i registret for at tjekke det efter.

Det problem er blevet overdraget til den nuværende udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S).

- Det er naturligvis ærgerligt, at der fortsat ikke er fundet en løsning. Det understreger, at det er en kompliceret opgave. Men jeg kan love, at hverken jeg eller ministeriet har givet op, og at der stadig arbejdes på sagen, siger han i en skriftlig kommentar til Politiken.

Foruden hans ministerium har også Justitsministeriet og Rigspolitiet set på opgaven, som bliver ved med at give hovedbrud. Og i mellemtiden er en ny stramning kommet til.

Enhver fængselsstraf - betinget eller ubetinget - skal kunne udelukke en fra at få statsborgerskab.

Tesfaye har tidligere i år ifølge avisen sagt, at 'vi nærmer os'. Han har dog ikke givet nogen tidsramme for, hvornår han forventer at være i mål.