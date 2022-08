Gazprom lukker for gassen til Tyskland i tre dage

Det russiske gasselskab Gazprom lukker for gasforsyningen via gasrørledningen Nord Stream 1 i tre dage mellem 31. august og 2. september.

Gazprom siger, at det skyldes rutinemæssigt vedligehold af Nord Stream 1.

Gasleverancerne fra russiske Gazprom til Tyskland er allerede blevet reduceret væsentligt de seneste måneder.

Gazprom siger, at det skyldes en manglende turbine. Turbinen er blevet sendt til Canada for at blive repareret, men den er tilbageholdt i landet på grund af vestlige sanktioner mod Rusland.

Tyske politikere har gentagne gange sagt, at reduktionen i gasleverancerne er et forsøg fra russisk side på at straffe Tyskland for dets stillingtagen til Ruslands invasion af Ukraine og for de sanktioner, der er indført mod Rusland.

I juli måned var Nord Stream 1 også lukket på grund af vedligeholdelsesarbejde. Den blev genåbnet 21. juli, og gasleverancen har siden da været på 20 procent af den maksimale kapacitet.

I løbet af de tre dage, som vedligeholdelsesarbejdet ventes at vare, skal den eneste fungerende turbine på kompressorstationen Portovaya have et eftersyn, siger Gazprom.

Specialister fra tyske Siemens Energy kommer til at samarbejde med Gazprom om eftersynet.

En talsperson for den tyske styrelse for forsyningssikkerhed siger fredag aften, at situation overvåges tæt af både styrelsen, gasindustrien og det tyske ministerium for økonomi og klima.

Siden Ruslands invasion har Tyskland haft travlt med at gøre sig selv uafhængig af russisk gas.

Gaslagrene i landet er i øjeblikket 78 procent fyldt.

Tysklands afhængighed af russisk gas har skabt alvorlige bekymringer for mangel for de mange, der bruger gas til at opvarme deres hjem i de kolde vintermåneder.