George Floyds familie sagsøger politibetjente

George Floyds familie sagsøger byen Minneapolis og fire politibetjente tiltalt for hans død.

Det oplyser familiens advokat, Ben Crump, onsdag, rapporterer CBS News.

Ifølge det civile søgsmål, der blev indgivet ved en distriktsdomstol i Minnesota, krænkede de fire betjente George Floyds rettigheder, da de fastholdt ham under en anholdelse, hvilket endte med at koste den sorte amerikaner livet.

Familien mener også, at myndighederne i Minneapolis har tilladt en kultur, hvor overdreven magtmisbrug, racisme og straffrihed har fået lov at blomstre i byens politistyrke.

Den nu fyrede politibetjent Derek Chauvin blev filmet på en mobiltelefon, da han 25. maj under en anholdelse af George Floyd pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

Kort efter anholdelsen blev George Floyd erklæret død.

Chauvin, som er hvid, er sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes drab af anden og tredje grad.

Tre andre fyrede betjente er sigtet for at have hjulpet Derek Chauvin og tilskyndet til drab.

- Det var vægten af knæet fra hele Minneapolis' politiafdeling på George Floyds hals, der dræbte ham, siger advokat Ben Crump ifølge CBS News.

George Floyds død har udløst massive demonstrationer mod racisme og politivold på tværs af USA samt i mange andre lande.

Ifølge familiens advokater har søgsmålet til formål at forhindre, at andre kommer til at lide samme skæbne som George Floyd ved at få Minneapolis til at betale en 'tårnhøj økonomisk pris'.

Det er uvist, hvor stort et beløb familien har sagsøgt byen for.

- Dette er en hidtil uset sag. Med det her søgsmål forsøger vi at skabe præcedens, siger Ben Crump.

George Floyds død har også udløst opfordringer om at udskifte hele politiafdelingen i Minneapolis med en afdeling for offentlig sikkerhed.

Ifølge nyhedsbureauet AP er der blandt et flertal af medlemmerne af byrådet i Minneapolis opbakning til dette forslag.